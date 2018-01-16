33.5 مليون جنيه أرباح المصرية لصناعة النشا

نمو

رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 21% تقريبًا، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017.



وكشفت البيانات المرسلة للبورصة المصرية، عن تسجيل الشركة صافى ربح قدره 33.4 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 27.6 مليون جنيه خلال 2016.



وارتفعت مبيعات الشركة إلى 947.2 مليون جنيه، خلال العام المذكور، مقارنة بنحو 638.5 مليون جنيه خلال 2016، وارتفعت إيرادات دعم الصادرات إلى 9.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 3.4 مليون جنيه خلال 2016.



وقفز مجمل الربح إلى 140 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بـ90 مليون جنيه خلال 2016.



تأسست شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز عام 1996، وتعمل فى مجال قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، ويبلغ رأسمال الشركة 415.6 مليون جنيه، موزعًا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 8.30 جنيه للواحد.



وتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية (40.99%)، القاهرة للدواجن (27.266%)، المصرية للمشروعات السياحية العالمية (23.23%).