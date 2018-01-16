نبيه: استبعاد بعض اللاعبين من قائمة أنديتها لن يؤثر على اختيارات كوبر

كوبر

على المصرى



أكد أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من القائمة الأفريقية للقلعة الحمراء، تعد وجهة نظر المدير الفني للنادي فقط بقيادة حسام البدرى، ولن تؤثر على اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر.



وقال: إنه سيتم تقييم مستوى صالح قبل معسكر مارس، والجهاز الفني لا يتعامل مع اللاعبين بالقطعة"، وعن معسكر الفراعنة قبل كأس العالم قال: "سيتم التنسيق مع خبراء أغذية لتحديد نوعية الأطعمة التي سيتناولها اللاعبون، بسبب صيام رمضان".



وتعجب المدرب العام للمنتخب الوطني، من الانتقادات التي يتم توجيهها إلى الجهاز الفني للفراعنة بسبب عدم ضم محمد عواد، حارس مرمي النادي الإسماعيلى، وتابع: "الجماهير تطالبنا بتواجد عواد في قائمة الفراعنة، والغريب أنهم تناسوا أن عواد تواجد في آخر 4 معسكرات للمنتخب"، مؤكدا: "الجهاز الفني لن يتعامل مع أحمد الشناوي وشريف إكرامي بالقطعة، وسيتم تقييم مستواهم قبل المعسكر أيضا".



وأوضح نبيه إلى أنهم يتابعون كل اللاعبين المحترفين، خاصة الذين احترفوا مؤخرًا مثل عماد متعب وحسين الشحات، قائلا: "الثنائى تحت ملاحظة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد احترافهم في الدوري السعودي والإماراتي قبل أيام"، مضيفًا: أي لاعب سيتألق مع فريقه من المحترفين سيتم ضمه فورًا، وسعدنا بتألق حسين الشحات في المباراة الماضية، وننتظر تألق متعب، وشيكابالا خير مثال على أن أي لاعب يستطيع التواجد في قائمة المنتخب في المونديال.

