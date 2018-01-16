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استثمار
معرض ومهرجان للسياحة والتسوق بالواحات البحرية
الثلاثاء 16 يناير 2018 02:55 م
معبد الإسكندر بالواحات البحرية
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معبد الإسكندر بالواحات البحرية
بدور إبراهيم:
أقامت محافظة الجيزة منفذ جماعى ومهرجان للسياحة والتسوق بمدينة الواحات البحرية لتنشيط السياحة وإلقاء الضوء على المنتجات التى تشتهر بها الواحات البحرية.
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن المعرض استمر عدة أيام وضم جميع الصناعات المصرية والسورية ومستلزمات الأسرة المصرية وتنفيذ فعاليات ترفيهية وثقافية وانشطة فنية.
وأشار الدالى إلى أن المهرجان يبعث بعدد من الرسائل منها عودة النشاط السياحي في الوحات البحرية ونشر الأمان بالإضافة إلى حشد الجهود الشبابية للتسويق السياحي للمدينة.
وأضاف أن مهرجان السياحة والتسوق فى الواحات البحرية له دور فعال في جذب السياحة للمدينة معربا عن أمله في أن تكون محافظة الجيزة لها السبق في هذه المهرجانات مؤكدا أنه يحقق تنمية اقتصادية اضافية لاهالى الواحات ويفتح العديد من فرص العمل للشباب.
وقال تيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية انه تم توفير كل ما يلزم لإقامة المنفذ حيث اقيم على مساحة 700م2 كما تم بحث كافة الترتيبات الأمنية وتامين دخول المواطنين وخروجهم بسهوله ويسر، كما شهد المنفذ إقبالا كبيرا من المواطنين.
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