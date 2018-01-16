المصرية اللبنانية تثمن جهود تمكين المرأة بالمناصب القيادية

جمعية الصداقة المصرية اللبنانية

المال - خاص



أعلنت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن كامل دعمها ومساندتها للمرأة في توسيع نطاق مشاركتها في كافة القطاعات والهيئات والوزارات والمناصب العليا بالدولة، وعلى مستوى القطاع الخاص.



وقالت الدكتورة زينب الغزالي، رئيسة لجنة المرأة بالجمعية، إن تمكين المرأة المصرية في مواقع صنع القرار والدوائر الحكومية والهيئات والوزارات والمحافظات يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، في تفعيل دور المرأة وانغماسها في مخططات التنمية المستقبلية.



وأضافت الغزالي أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بخبرات كبيرة تؤهلها للقيام بالأدوار القيادية، والمشاركة الفعالة في نهضة مصر على كافة المستويات اقتصاديًا وسياسياً واجتماعيًا، لافتة إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن جهود الدولة في تمكين المرأة وتقلدها المناصب القيادية.



وأكدت أنه على المستوى السياسي والاقتصادي، فقد حظيت المرأة المصرية بالعديد من المناصب القيادية، وعلى رأسها الصناعة والقطاع المالي والمصرفي، وفي مجالات ريادة الأعمال، فضلاً عن إنجازاتها في المجال الرياضي والاجتماعي والثقافي.



وأضافت أن تولى المرأة 6 حقائب وزارية، وتواجدها بقوة في مجلس النواب والمحافظين إنجاز كبير يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، يبرهن على الدور التنموي والفعال للمرأة في مختلف المجالات، وإشارة هامة إلى إصرار القيادة السياسية على تفعيل دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية التي تطمح إليها الدولة، في إطار سعيها لتطوير مؤسساتها والوصول إلى مؤشرات تنموية.