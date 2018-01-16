264 مليون جنيه إيرادات المدارس المنتجة خلال عام

الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى

المال خاص



صرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، بأن إيرادات مشروع رأس المال "المدارس الفنية المنتجة" حققت قفزة كبيرة خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ لتصل إلى ٢٦٤ مليون جنيه، مقابل ٢١٠ ملايين العام المالي السابق، و ١٦٠ مليونا في العام المالي الأسبق.



وأضاف الجيوشي أن الأرباح بعد خصم كامل الأجور والمصروفات بلغت ٥٧ مليون جنيه، ما يمثل نحو 22% تقريبًا من الإيرادات وهى نسب غير مسبوقة هى تاريخ المشروع الذى بدأ قبل ٦٠ عامًا.











