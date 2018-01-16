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استثمار
264 مليون جنيه إيرادات المدارس المنتجة خلال عام
الثلاثاء 16 يناير 2018 02:36 م
الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
أخر الأخبار
الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
المال خاص
صرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، بأن إيرادات مشروع رأس المال "المدارس الفنية المنتجة" حققت قفزة كبيرة خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ لتصل إلى ٢٦٤ مليون جنيه، مقابل ٢١٠ ملايين العام المالي السابق، و ١٦٠ مليونا في العام المالي الأسبق.
وأضاف الجيوشي أن الأرباح بعد خصم كامل الأجور والمصروفات بلغت ٥٧ مليون جنيه، ما يمثل نحو 22% تقريبًا من الإيرادات وهى نسب غير مسبوقة هى تاريخ المشروع الذى بدأ قبل ٦٠ عامًا.
وزارة التربية والتعليم
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