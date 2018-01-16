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بورصة وشركات
رأس المال المخاطر تبدأ نشاطها بهيكلة 3 شركات
الثلاثاء 16 يناير 2018 02:32 م
هانى توفيق
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هانى توفيق
سهير محمد
أكد هاني توفيق، رئيس شركة رأس المال المخاطر، أن الشركة لم تبدأ النشاط بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، الأسبوع الماضي.
وأوضح توفيق، فى تصريحات على هامش مؤتمر التحول نحو الاقتصاد غير النقدى، اليوم الثلاثاء، أن البداية ستكون مع 3 شركات، وستعمل على إعادة الهيكلة لإعادتها للعمل فى السوق.
وأضاف أن هذه الشركات تعمل فى قطاعات البلاستيك والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، وجارى التواصل مع العملاء من أصحاب المصانع لتقديم خدمة إعادة الهيكلة وتدعيم هذه المصانع.
وأكد أن الشركة لن يكون لها دور في تسوية مديونيات العملاء أو دفع مديونياتهم المتعثرة، لكنها ستعمل على إعادة هيكلة هذه الشركات بشكل كامل وعودتها للسوق.
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