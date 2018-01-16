وزير النقل يتابع أعمال تطوير مشروعات الطرق بالوادى الجديد

محمود محسن



خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ورئيس قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال تقوية وإعادة رصف طريق الخارجة أسيوط من كم صفر إلى كم 30، والتي تسمل ازدواج المسافة من كم 14 إلى كم 30 بتكلفة 80 مليون جنيه.



ووجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل بضرورة مراعاة مقاييس الجودة فى أداء الأعمال مع الالتزام الكامل لإنهاء جميع الأعمال ووضع علامات إرشادية بمناطق العمل لتلافى وقوع حوادث بالطرق أثناء عمليات التطوير والرصف.



وصرح عرفات بأن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق بمحافظة الوادي الجديد تساهم في خلق آفاق جديدة للتنمية في الوادي الجديد مع المشروعات القومية بالمحافظة، مضيفا أنها تشمل أعمال تقوية وإعادة رصف وتوسعة طريق الخارجة / الداخلة (ابو طرطور) بطول 42 كم منهم 3 كم ازدواج من كم صفر الي كم 42 بتكلفة 71 مليون جنيه.



وتعتزم النقل أيضا تقوية واعادة رصف طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 35 كم من 370 كم الي 340 كم بتكلفة 63.5 مليون جنيه، بالاضافة الى تقوية واعادة رصف طريق الداخلة / الفرافرة في المسافة من كم صفر (موط) إلي كم 7 (الدهوس) بطول 7 منهم 3 كم ازدواج، بتكلفة 21 مليون جنيه، ويضاف إلى ما سبق تقوية واعادة رصف وتوسعة طريق الفرافرة / البحرية في المسافة من كم صفر الي كم 30 بالاضافة الي 5 كم مسافات متفرقة امام قري الكفاح، بتكلفة 70 مليون جنيه، وكذلك تقوية ورصف وتوسعة طريق الخارجة / باريس بطول 50 كم من كم 80 كم الي 30، بتكلفة 75.5 مليون جنيه.



وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من طريق الفرافرة / عين دلة، ضمن المشروع القومي للطرق وسيتم الافتتاح الرسمي له خلال هذا الشهر، كما يتم تنفيذ مشروع ازدواج طريق 6 اكتوبر/الواحات (2 حارة/اتجاه) بطول 270 كم والذي تبلغ تكلفتة 2.104 مليار جنيه، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق التي يبلغ اجمالي اطوالها 896 كم بتكلفة 11.2 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تقسيم مشروع ازدواج طريق 6 اكتوبر / الواحات (2 حارة /اتجاه) الى 12 قطاع لسرعة الانجاز والتنفيذ.



كما تفقد عرفات محطة سكة حديد الخارجة على خط "الخارجة/باريس"، وصرح عرفات على هامش جولته بمحافظة الوادي الجديد اليوم بأنه بالنسبة لخط (ابوطرطور، قنا، سفاجا) فقد شكلت السكك الحديدية مع شركة فوسفات مصر لجنة من الجانبين برئاسة المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية لدراسة استعادة تشغيل خط (ابوطرطور، قنا، سفاجا) بطول 690 كم لاستعادة نقل البضائع عبر هذا الخط من هضبة أبو طرطور إلى ميناء سفاجا وجار التعاقد مع استشارى لاعداد الدراسة التفصيلية وتقدير قيمة التكلفة الخاصة باستعادة الخط وكذلك إعداد الدراسات التمويلية الخاصة بهذا الخط.