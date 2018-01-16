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بنـــوك
البنك الأهلى يدرس التخارج من استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه
الثلاثاء 16 يناير 2018 02:24 م
يحيى أبو الفتوح
أخر الأخبار
يحيى أبو الفتوح
- أبو الفتوح: إطلاق شركتى التخصيم والمتناهى خلال العام الحالى
أحمد الدسوقى وعمر سالم وسهير محمد
كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه يدرس التخارج من استثمارات في عدة شركات بالعديد من القطاعات، خلال العام الحالى 2018، بقيمة 250 مليون جنيه.
وقال أبو الفتوح، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش مؤتمر اتحاد البنوك، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، إن القيمة التى سيتم الحصول عليها جراء التخارج سيتم استثمارها فى شركات أخرى أكثر ربحية.
ولفت إلى أنه قد يتم إطلاق شركتى التخصيم والتمويل متناهى الصغر خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أنه لم يستقر بعد على إطلاق شركة تخصيم جديدة أو إضاقة النشاط لأى شركة تابعة.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه مازال يجرى المفاوضات مع إحدى جمعيات التمويل المتناهى الصغر لإنشاء شركة جديدة.
البنك الأهلى
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