الغربية الإسلامية: لم نتسلم رد هيئة الاستثمار على إلغاء العمومية

الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

رجب عزالدين:



قالت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إن مستشارها القانونى طلب من الهيئة العامة للاستثمار إلغاء الجمعية العامة غير الغادية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2017.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان " هيئة الاستثمار تلغى عمومية شركة الغربية الاسلامية".



وأضافت الشركة فى بيان " طلب مستشارنا القانونى ومراقب الحسابات من الهيئة إلغاء العمومية المذكورة بناء على رغبة مجلس الإدارة للشركة على أن يتم دعوتها مرة أخرى وحتى الآن لم يتم استلام رأى الهيئة فى طلبنا وجارى التشاور معها لمعرفة الرأى النهائى "



واعتمدت العمومية المذكورة الموافقة على تعديل المادتين 2، و3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقتين بتغيير الاسم والنشاط الأساسي، كما وافقت على النظر فى زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به .



وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، انخفاضا في الأرباح بنسبة 40.6% لتسجل 651 ألف جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 1.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.