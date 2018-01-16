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عقـــارات
درويش حسنين: الصعيد أكثر احتياجًا للمشروعات السكنية والخدمية
الثلاثاء 16 يناير 2018 02:14 م
المهندس درويش حسنين
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المهندس درويش حسنين
رضوى عبد الرازق
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن صعيد مصر من أكثر المناطق احتياجًا للمشروعات السكنية والخدمية والاستثمارية، بما يتطلب بحث آليات توفير حوافز ومزايا لجذب الاستثمارات إلى تلك المدن، منها توفير الأراضى بأسعار مخفضة وبآجال سداد طويلة.
وأشار حسنين، على هامش مشاركته بالمائدة المستديرة التى نظمتها إنفست – جيت، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركة السعودية المصرية والمملوكة بالمناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، رفعت رأسمالها منذ 3 سنوات، وسددت حصتها نقدًا، ولها 3 قطع أراضٍ حرصت الإدارة على تنوعها لتصبح بشمال مصر بمدينة دمياط الجديدة، وجنوب مصر بأسيوط الجديدة، القاهرة الكبرى.
وأوضح حسنين، أن الشركة لديها تجربتين ناجحتين فى تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة أسيوط بالصعيد، مشيرًا إلى أن العملاء أكثر جدية والتزام.
وأضاف أنه فور بدء الشركة فى تمهيد أرض مدينة أسيوط الجديدة، ووضع سور الكومباوند حدثت طفرة بالمدينة من حيث زيادة عدد التراخيص، ورغبة المستثمرين فى العمل وتنفيذ مشروعات بما أسهمت فى حدوث طفرة إنشائية، وتشغيل العديد من العمالة بما يحقق أهدافًا اجتماعية هامة.
وأكد أن آلية الشراكة هى العنوان المطلوب للمرحلة الحالية لتحقيق التنمية المستهدفة بصورة سريعة، وإخراج منتجات بأسعار مناسبة للعملاء.
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