غدًا.. انطلاق أول مؤتمر عقارى لخدمة المستثمرين ببورسعيد

الاستثمار العقارى

المؤتمر تنظمه بيلرز للاستشارات العقارية وترعاه تطوير مصر

10 شركات تطرح وحداتها للاستثمار بالسخنة والعاصمة الإدارية والساحل ومدن القاهرة الجديدة

شركة إعمار دبى تستهدف عملاء السوق المصرية



أمانى العزازى



تنظم شركة بليرز للاستشارات العقارية غدا الأربعاء 17 يناير وحتى 20 من الشهر نفسه معرضها الأول ببورسعيد بمقر المركز الثقافي للمحافظة تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



يشارك فى المعرض مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين ورؤساء الشركات العقارية والمقاولات بالسوق العقارية ولفيف من المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والإمارات.



وكشف محمد سعيد مدير المعرض أن فعاليات المعرض ترعاها شركة تطوير مصر، ويقدم فرصا متميزة فى المشروعات السكنية، والتجارية، والإدارية المتاحة والمطروحة للاستثمار العقارى في دبى ومصر والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى والسخنة والعبور والشروق والتجمع الخامس.



وأكد سعيد أن شركته ستقوم بدور المستشار العقارى لعملاء المعرض ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب في المفاضلة بين المشروعات العقارية المطروحة بما يتوافق مع المقدرة المالية للعميل.



وأشار إلى أنه ولأول مرة يتم عرض المشروعات السكنية والتجارية والإدارية المتاحة للدولة خارج مصر بمشاركة شركة إعمار دبى.



ويشارك بالمعرض 10 شركات هي: تطوير مصر، إعمار دبى، سوديك، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مجموعة مطورى هيليوبلس، دار مصر، البناء الحديثة، الصفوة للتطوير العقارى، أركو، البطل جروب.



فيما أكد أحمد دياب رئيس مجلس إدارة شركة بليرز للتسويق العقارى، أن الشركة استهدفت بورسعيد في أول معارضها نظرا لوجود نسب كبيرة من رجال الأعمال والتجار والمستثمرين بالمدينة الذين يرغبون في امتلاك وحدات إدارية وسكنية بالقاهرة ودبى وبالتجمعات العمرانية الجديدة.



ولفت إلى تقديم الشركات العقارية المشاركة في المعرض نظم كثيرة وميسرة للمعاملات المالية الخاصة بالمشروعات المطروحة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة والسخنة ومدن القاهرة الجديدة بالتجمع والشروق والعبور وبأقساط تصل لـ 10 سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز والخصومات على المعروضات من الوحدات التجارية والسكنية.



فيما كشف دياب عن تقديم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حوافز مشجعة لشركات التطوير المشاركة في المعرض للمشاركة فى دعم النشاط العقارى وعرض الخريطة الاستثمارية المتاحة ببورسعيد والتي تشمل كل الأراضى المتاحة والمؤهلة للاستثمار بالمحافظة.