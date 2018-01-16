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اتصالات وتكنولوجيا
نظارات كاردو تطلق إصدار الحلوة بزيادة بالسوق المصري
الثلاثاء 16 يناير 2018 01:33 م
نظارات كاردو Cardoo
أخر الأخبار
نظارات كاردو Cardoo
المال- خاص
أعلنت " كاردو" Cardoo عن طرح الاصدار الثالث من نظاراتها في السوق المصري والتي تحمل اسم " الحلوة بزياده" مستهدفة تحقيق أعلي مبيعات خلال العام الحالي, حيث تقدم " كاردو" Cardoo لمستخدميها تقنيه الـ360 درجة
وقال أحمد عادل الرئيس التنفيذي لشركة " كاردو" Cardoo نحن بالتأكيد سعداء بإطلاق الإصدار الثالث من نظارة " كاردو" Cardoo الحلوة بزيادة" للواقع الافتراضي تزامنآ مع بداية عام جديد".
واضاف عادل "نستهدف تخطي مبيعاتنا هذا العام حاجز الـ 100 الف قطعه ، واضاف ان الشركة تقدم تطبيق للهواتف الذكية لدعم نظارة " كاردو" Cardoo للواقع الإفتراضي علي كافة أجهزة الهواتف الذكية.
وأشار إلي أن تطبيق " كاردو" Cardoo يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأكد أن فريق العمل قام برصد مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالي لتطوير التطبيق ودعم تقنية الواقع الافتراضي , مستهدفا طرح النسخة الاولي من التطبيق بنهاية الشهر الحالي
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