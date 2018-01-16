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سيـــاســة
اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا تبدأ أعمالها
الثلاثاء 16 يناير 2018 01:20 م
اجتماع مصري إثيوبي
أخر الأخبار
اجتماع مصري إثيوبي
سمر السيد
قال السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا قد بدأت أعمالها اليوم بمقر وزارة الخارجية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، فى بيان صحفى ، أن اللجنة سوف تُعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015 خلال زيارة رئيس الجمهورية التاريخية إلى أديس أبابا.
وأشار إدريس إلى أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، بالإضافة إلى المشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك.
ونوه إلى مشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة من الجانبين.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة المشتركة أعمالها على مستوى الوزراء غداً الأربعاء 17 يناير تمهيداً للانعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة.
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