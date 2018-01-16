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بورصة وشركات
جلوبال تليكوم: لا توجد لدينا معلومات بالمطالبات الضريبية الجديدة
الثلاثاء 16 يناير 2018 01:13 م
جلوبال تليكوم
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جلوبال تليكوم
رجب عزالدين
قالت شركة "جلوبال تليكوم" القابضة، إنها ليس لديها معلومات عن أى مطالبة جديدة عليها من مصلحة الضرائب، منذ نشر القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المصرية فى 31 ديسمبر 2016.
وأضافت الشركة، فى بيان رداً على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا أى معلومات جوهرية جديدة متاحة بخصوص الشركة، ولسنا على علم بأى مطالبات ضريبة جديدة".
وحجزت مصلحة الضرائب المصرية، فى 3 يناير الجارى، على مبلغ 990 مليون جنيه من حسابات جلوبال تيلكوم بالبنوك المحلية، على خلفية مطالبات ضريبية متأخرة.
وقالت الشركة جلوبال تيلكوم إنها ستطعن على قرار الحجز الصادر من مصلحة الضرائب، منوهة إلى أنها ستسمر فى الوقت الحالى فى الوفاء بالتزاماتها.
جلوبال تيلكوم القابضة
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