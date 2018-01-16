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اقتصاد وأسواق
الزراعة: بوابات إلكترونية لحديقة حيوان الجيزة ضمن خطة التطوير
الثلاثاء 16 يناير 2018 01:07 م
حديقة الحيوان بالجيزة
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الصاوي أحمد
تستهدف وزارة الزراعة استكمال خطتها لتطوير حديقة حيوان الجيزة وفقا للجدول الزمني لإعادة تأهيل الحديقة خلال العام الحالى، حيث سيتم تركيب بوابات إلكترونية في المداخل الخاصة بالحديقة لأول مرة وذلك لتأمين دخول الزوار خلال المناسبات والأعياد الرسمية.
وكشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، أن هذة الخطة تشمل الانتهاء من إقامة بانوراما العرض المفتوح للسباع وتشغيله وإنشاء كوبرى خشبى لمرور الزائرين في الحديقة وتوفير عدد 2 "طفطف" أضافي لخدمة الزائرين والعاملين.
وبدأت وزارة الزراعة تطوير حديقة حيوان الجيزة والحدائق الإقليمية الأخري، منذ عام 2015، حيث تم وضع خطة متكاملة لجذب الزوار للحديقة عبر توسيع دائرة التنوع الطبيعي والحفاظ علي السلالات النادرة من الحيوانات والطيور والزواحف بالتوازي مع تأهيل البنية الإنشائية للجبلايات الإيحايئة والبحيرات المائية ومبيتات الحيوانات وعروض الولادات الجديدة.
وأشارت الدكتورة مني محرز، إلى أن أهم مستهدفات خطة تطوير حديقة الحيوان خلال العام الحالى هو تطوير جزيرة الشاى وعمل جزيرة للقرود داخل البحيرة(عرض مفتوح) لخدمة الزوار.
وشملت الخطة التي تم تنفيذها مؤخرا، تطوير جزيرة الشمعدان وجبلاية القرود وتقليم وتهذيب وتهيئة الأشجار المعمرة والنادرة في الحديقة.
وأوضح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن تطوير حديقة حيوان الجيزة كان له مردود إيجابي على زيادة الإقبال عليها خلال العام الماضي التي وصلت لأرقام قياسية في بعض فترات الأعياد والمواسم الرسمية رغم ثبات سعر التذكرة عند 5 جنيهات مع السماح بدخول الأطفال أقل من 8 سنوات مجانا.
وتشمل الإيرادات كلا من حصيلة التذاكر بجانب الإيجارات ومحال بيع الأطعمة والمشروبات وبيع الجلود.
وأكد رجائي أن حديقة حيوانات الجيزة شهدت إقبالا كثيفا خلال الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الزائرين بلغ أكثر من 35 ألفا، بالإضافة إلى 10 آلاف للحدائق الإقليمية.
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وأوضح أنه تم الانتهاء من زراعة 2200 شجرة من الأشجار المثمرة، وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، ضمن خطط تطوير المساحات الخضراء، فضلا عن تزويدها بعدد من الولدات الجديدة لحيوانات المها العربي، والكبش الآروي، مشيرا إلى أن الحديقة ستستقبل لأول مرة كانجارو أحمر من حديقة حيوان سلوفاكيا، ضمن خطة لتبادل الحيوانات البرية بين الحديقتين.
وتسعى خطة وزارة الزراعة لاستعادة دخول الحديقة في تصنيف الدولي لحدائق الحيوان بعد الخروج منه بسبب تردى الأوضاع المعيشية للحيونات وتآكل البنية التحتية.
وزارة الزراعة
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