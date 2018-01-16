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عقـــارات
حسين صبور: الكومباوندات والعشوائيات أحد أسباب ثورة 2011
الثلاثاء 16 يناير 2018 01:06 م
عقارات
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عقارات
رضوى عبد الرازق
قال المهندس حسين صبور رئيس مكتب صبور للاستشارات الهندسية، إن الكومباوندات السكنية قد تكون سبب من أسباب قيام ثورة يناير 2011 فى ظل اختلال العلاقة المجتمعية ووجود مواطنين يعيشون داخل كومباوندات راقية وآخرين بالعشوائيات
وأضاف أن رفع أسعار الفوائد على الايداع والإقراض خلال 2017 اثرت سلبيا على حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقاري
وأشار على هامش مشاركته بالمائدة المستديرة بمؤتمر اينفستجيت , إلى أهمية التركيز فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري انشاؤها حاليا على ايجاد اساس تنموى واقتصادى وتوفير مشروعات صناعية وتعليمية وصحية وخدمية قبل بدء تنفيذ مشروعات سكنية لذمان تحقيق التنمية الشاملة وتلافى سلبيات مدن الجيل الأول والثاني التي انشاءتها الدولة.
وأوضح أن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بعد تعويم الجنيه بصورة كبيرة وقد أعد مكتبه دراسة لأحد المشروعات ظهر فيها ارتفاع التكلفة الانشائية بسبب التعويم بنسبة 44 % وذلك دون إدارج تأثير ارتفاع اسعار الطاقة .
ولفت إلى أن القطاع من أعلى الفرص الاستثمارية في ظل عدد السكان والزيجات السنوية .
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