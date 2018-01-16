الصناعات: 240 مليار جنيه ثروات عقارية غير مستغلة

طارق توفيق

أحمد الدسوقى وعمر سالم وسهير محمد



قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك دراسة رصدت وجود ثروات غير مستغلة بقيمة 240 مليار جنيه، والنسبة الأكبر فيها لثروة عقارية غير مستغلة.



وشدد توفيق، خلال كلمته في الجلسة الأولى لمؤتمر التحول غير النقدي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح الباب أمام استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة لتحفيز هذه الاستثمارات الموجودة خارج المنظومة الرسمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد، ودعم نشر الخدمات المالية والمصرفية، مثل العملات الإلكترونية.



ولفت إلى أن هناك دول مثل الهند استطاعت الوصول بعدد الحسابات البنكية إلى مليار حساب نقدي، بعد تغيير عملتها.