اتحاد الصناعات: 240 مليار جنيه قيمة ثروات عقارية غير مستغلة

أحمد الدسوقي وعمر سالم وسهير محمد





أكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك دراسة رصدت وجود ثروات غير مستغلة تقدر بنحو ٢٤٠ مليار جنيه منها جانب كبير ثروة عقارية غير مستغلة .





وأشار خلال كلمته في الجلسة الأولى لمؤتمر التحول اللانقدي إلى أنه لابد من فتح الباب أمام استخدام وسائل الدفع الالكتروني الحديثة لتحفيز هذه الاستثمارات الموجودة خارج المنظومة الرسمية بما يسهم في دعم الاقتصاد .





وأوضح أن دول مثل الهند استطاعت الوصول بعدد الحسابات البنكية إلى مليار حساب نقدي بعد تغيير عملتها .





ونوه إلى ضرورة فتح المجال أمام هذه الوسائل الالكترونية للحديثة لدعم نشر الخدمات المالية والمصرفية مثل العملات الإلكترونية.

