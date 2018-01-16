أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اتحاد الصناعات: 240 مليار جنيه قيمة ثروات عقارية غير مستغلة

عقارات
عقارات
عقارات

أحمد الدسوقي وعمر سالم وسهير محمد


أكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك دراسة رصدت وجود ثروات غير مستغلة تقدر بنحو ٢٤٠ مليار جنيه منها جانب كبير ثروة عقارية غير مستغلة .


وأشار خلال كلمته في الجلسة الأولى لمؤتمر التحول اللانقدي إلى أنه لابد من فتح الباب أمام استخدام وسائل الدفع الالكتروني الحديثة لتحفيز هذه الاستثمارات الموجودة خارج المنظومة الرسمية بما يسهم في دعم الاقتصاد .


وأوضح أن دول مثل الهند استطاعت الوصول بعدد الحسابات البنكية إلى مليار حساب نقدي بعد تغيير عملتها .


ونوه إلى ضرورة فتح المجال أمام هذه الوسائل الالكترونية للحديثة لدعم نشر الخدمات المالية والمصرفية مثل العملات الإلكترونية. 

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