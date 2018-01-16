EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
رئيس البورصة: التعامل بالعملات الرقمية مخاطرة
الثلاثاء 16 يناير 2018 12:05 م
العملات الرقمية
أخر الأخبار
العملات الرقمية
أحمد دسوقي و عمر سالم و سهير محمد
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن التعامل بالعملات الرقمية بها نسبة مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أنها لا رقابة عليها وغير معروفة المصدر، ومتسارعة بشكل كبير.
وأضاف فريد خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثاني للتحول نحو اقتصاد غير نقدي ، أن حجم البطالة بمصر يصل لنحو ٤ مليون عاطل، والفئة العمرية لقوة العمل تتراوح من ١٨ وحتي ٦٤ عاما منهم نحو ٢٨ مليون أيدٍ عاملة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي مختلف عن الشمول المالي ومختلف عن الاقتصاد غير النقدي، لاسيما وأنه أسرع انتشارا خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن المعاملات المالية ساهمت فى زيادة الاقتصاد الرسمي.
وطالب فريد بضرورة ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كامل مما يقلل من فرص الفساد ويشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي وغير النقدي.
وأكد على انه بدون الثقافة المالية لن ينتج عنه التحول نحو التعاملات المالية والتحول للاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن مصر تأخرت فى نشر تلك الثقافات ومازالت محدودة للغاية فى المجتمع.
وطالب فريد بضرورة ربط كافة التغييرات على مستوي التكنولوجيا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا