جنرال موتورز تبتكر موديلات ذاتية القيادة دون روبوت

جنرال موتورز

خالد بدر الدين



أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية، هذا الأسبوع، عن أن سياراتها ذاتية القيادة، لن تحتاج العام المقبل إلى وجود مهندس فى المقعد الأمامى، بجوار الروبوت، لمراقبة مخه الإلكترونى، الذى يتحكم فى قيادة موديلات شيفروليه بولت الكهربائية، التى تخلو كابينتها من عجلة القيادة، والفتيس، والبدالات، ويكون التحكم بالكامل من خلال أجهزة الكمبيوتر المركبة فى التابلوه.



ذكرت وكالة بلومبرج، أن إعلان جنرال موتورز أكبر شركة سيارات أمريكية بطرح سيارات ذاتية القيادة دون روبوت، أول دليل على أن المهندسين باتوا واثقين من قدرة برامج الكمبيوتر على التحكم فى قيادة السيارة بصورة كاملة، دون الحاجة إلى أى عنصر بشرى، بعد أن أجرت مع بداية العام الجديد اختبارات عليها فى شوارع مدينة سان فرانسيسكو، المخصصة لقيادة السيارات الكهربائية الذاتية.



يؤكد كايل فوجت، الرئيس التنفيذى لشركة كروز أوتوميشن بسان فراسيسكو، التى تطور برامج السوفت وير لسيارات جنرال موتورز، ذاتية القيادة، أن إنتاج شيفروليه بولت الجديدة، يحقق حلم، عمره عشرين عامًا، عندما تظهر أولى السيارات التى تخلو من عجلة القيادة.



تتوقع مارى بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، أن طرح السيارات الجديدة الخالية من عجلة القيادة، يبدأ اختبارها مطلع العام المقبل، فى شوارع معينة مزودة بنظم تحديد خرائط متصلة بكمبيوتر السيارة، بعد أن تحصل الشركة على ترخيص من هيئات السلامة الفيدرالية، يسمح لها بقيادة هذه السيارات دون سائق روبوت أو مهندس فى الكابينة.



تتميز موديلات شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة ببرامج من نوع المستوى الذاتى الرابع، يساعدها حال حدوث أى مشكلة، أنها تبطئ من سرعتها ثم تتجه إلى جانب الطريق، وتتوقف كما يقول خبراء جمعية مهندسى السيارات ذاتية القيادة، ويؤكدون أن السيارات التى تعمل ببرامج من هذا المستوى قادرة على السير دون تدخل بشرى، أو روبوت، لكن فى مناطق جغرافية محددة فقط حتى الآن.



استطاعت شركة جنرال موتورز أن تجرى اختبارات على السيارات ذاتية القيادة فى شوارع سان فرانسيكو المزودة بنظم خاصة، وشوارع مدينة فينيكس المليئة بالشوارع العريضة، والواسعة، لمسافة 1000 ميل أو أكثر من 1600 كيلو متر وتمكنت السيارات من الالتفاف فى 1462 لفة فى سان فرانسيسكو، و919 لفة فى فينيكس، علاوة على اجتياز 18 عملًا من أعمال إنشاءات فى أجزاء من الطرق بسهولة، ودون أى حوادث مقارنة فى اختبارات منتصف العام الماضى، التى تعرضت فيه إلى 6 حوادث، وإن كان دان أمان رئيس شركة جنرال موتورز، قال إن السبب وراء هذه الحوادث يرجع إلى كثافة الحركة فى الشوارع، وليس لخطأ من برامج السيارة.



ومع ذلك فإن هيئة سلامة الطرق السريعة الفيدرالية الأمريكية NHTSA تضع قيودًا مشددة على إنتاج السيارات ذاتية القيادة، واستخدامها لدرجة أنها لا تسمح بمنح ترخيصاتها إلى 2500 سيارة سنويا فقط، لكل شركة، وأن 7 ولايات فقط حتى الآن التى تسمح بقيادة السيارات الذاتية.