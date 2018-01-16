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اقتصاد وأسواق
اتحاد البنوك: مصر ستصبح من أكبر الاقتصادات بالعالم
الثلاثاء 16 يناير 2018 11:20 ص
هشام عز العرب
أخر الأخبار
هشام عز العرب
عمر سالم
توقع هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، استمرار نمو الاقتصاد المصرى ليصبح من أكبر الاقتصادات علي مستوي الشرق الأوسط والعالم خلال السنوات المقبلة.
وقال إن المدفوعات الإلكترونية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي، موضحا أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما فى تحقيق مفاهيم الشمول المالى.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثانى للتحول نحو اقتصاد غير نقدى، أن البنوك لعبت دورا مهما فى نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية واستطاعت الوصول لفئة جديدة من الشباب والتى تفضل هذه التعاملات.
وأشار إلي أن السوق شهدت تنامى عدد البطاقات لتسجل ٣٣.٥ مليون بطاقة بنهاية يونيو ٢٠١٧، بنمو ٣٦.١٪ على العام السابق.
وتابع أن تعظيم المدفوعات الإلكترونية يتطلب إلزام كل الجهات التى تتيح خدمات للجمهور بأن تتيح وسائل غير نقدية للمدفوعات.
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