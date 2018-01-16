زيادة رأس المال 2



المال - خاص



قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صافي الاستثمارات في قطاع التأمين زاد 41% خلال 2017.



وأضاف، خلال مؤتمر حصاد هيئة الرقابة المالية المنعقد اليوم، أنه سيتم تعديل قانون التأمين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم ضم القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة ضمن القانون.