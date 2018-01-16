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تأميـــن
عمران: استثمارات قطاع التأمين زادت 41% خلال 2017
الثلاثاء 16 يناير 2018 11:14 ص
زيادة رأس المال
أخر الأخبار
زيادة رأس المال 2
المال - خاص
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صافي الاستثمارات في قطاع التأمين زاد 41% خلال 2017.
وأضاف، خلال مؤتمر حصاد هيئة الرقابة المالية المنعقد اليوم، أنه سيتم تعديل قانون التأمين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم ضم القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة ضمن القانون.
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