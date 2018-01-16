شيفروليه بيك أب الدبابة

شريف عيسى



استمر تراجع مبيعات الشاحنات، للشهر الحادى عشر على التوالى، بنسبة بلغت %37، على مدار الفترة من يناير، وحتى نوفمبر 2017، لتسجل 20.8 ألف شاحنة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من 2016، التى بلغت 32.9 ألف وحدة.



بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، شهدت فئات الشاحنات تراجعاً بنسب متفاوتة، إذ تراجعت مبيعات «البيك آب» على مدار تلك الفترة بنسبة %33، لتسجل 14.6 ألف سيارة، فيما هبطت مبيعات الشاحنات الخفيفية بنسبة %50، لتسجل 749 شاحنة.



أما عن أداء الخفيفة المتوسطة؛ هوت بنسبة %37، لتتمكن من بيع 3837 شاحنة ، أما الشاحنات الثقيلة فتراجع مبيعاتها %52، لتسجل 781 وحدة.



أما الشاحنات المتوسطة فكانت أقل الفئات تضرراً بموجه الركود، التى أصابت القطاع بعد أن تمكنت من بيع 142 شاحنة، بنسبة تراجع قدرت %3 فقط.



شهدت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً تراجعاً بنسبة طفيفية، مقارنة بمبيعات الشاحنات المستوردة، وهبط أداء المجمعة بنسبة %29.8، بعد أن تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من بيع 18.6 ألف شاحنة ، فيما قدر حجم تراجع مبيعات الشاحنات المستورده %66.3، بإجمالى 2156 وحدة.



رصدت «المال» هبوط أداء العلامات التجارية بالقطاع باستثناء «إيفيكو» التى تمكنت من تحقيق نموًا فى أداء مبيعاتها %64، بإجمالى 69 شاحنة.



استمر تصدر شيفورليه لمبيعات الشاحنات بإجمالى 17.2 ألف سيارة، بحصة سوقية تقدر %83، فيما حلت نيسان بالمركز الثانى بإجمالى 864 وحدة بحصة %4.2، جاءت مرسيدسMCV بالمركز الثالث بإجمالى 741 وحدة، بحصة تصل إلى %3.6.



أما المركز الرابع؛ من نصيب العلامة اليابانية سوزوكى بإجمالى 565 وحدة، بحصة سوقية قدرت %2.7، فيما اقتنصت ميتسوبيشى المركز الخامس بإجمالى 551 وحدة.



علق نظمى واصف، مدير عام سكانيا للشاحنات والأتوبيسات بالهندسية للسيارات SMG، وكلاء كل من بورش وسكانيا والعديد من العلامات المعنية بقطع الغيار، على أن تراجع مبيعات القطاع خلال العام الماضى جاء نتيجة الزيادات السعرية التى أعلنها الوكلاء، بعد قرار التعويم، التى تسببت فى حالة الركود التى أصابت السوق.



أشار إلى أن امتصاص السوق لصدمة الأسعار، وفروق العملة، بدأت تظهر مع نهاية 2017، والعام الجارى، عبر لجوء شركات القطاع الخاص لإجراء عمليات الإحلال والتجديد لأسطولها، وسعى بعض المقاولين المساهمين فى المشروعات القومية، لزيادة عدد الشاحنات المملوكة له، لإنهاء المهام الموكلة له.



توقع واصف أن تشهد سوق الشاحنات نهاية العام الجارى نمواً بنسبة تصل إلى %20، مع بوادر وجود طلب حقيقى على الشاحنات، خاصة من فئة الثقيلة.



توقع حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى لها، ألا تشهد سوق الشاحنات أى طفرة فى الطلب عليها، خلال النصف الأول من العام الجارى، امتداداً لحالة الركود التى يعانيها، لا سيما أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناه السويس، استكملت أسطولها من الشاحنات بعد انتهاء مرحلة البنية الأساسية لها.



تابع: «خلال الربع الأول من 2018 تستمر حالة التراجع فى أداء قطاع الشاحنات بنفس الوتيرة، التى شهدها الربع الأخير من العام الماضى، على أن يبدأ فى التعافى خلال الربع الثانى، ليصل إلى مرحلة النمو، بحلول الربعين الثالث والرابع».



استبعد مصطفى إمكانية أن تشهد السوق طفرة مفاجئة فى الطلب على الشاحنات، لا سيما أن الحكومة التى تمثل أكبر مصدر للطلب على الشاحنات، لم تعلن عن مشروعات قومية جديدة، خلاف ما أعلن عنه سابقاً.