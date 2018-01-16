التربية والتعليم تسدد 1.8 مليار جنيه لمطابع الكتب المدرسية

وزارة التربية والتعليم

عمر سالم:



كشفت مصادر مسئولة بغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن وزارة التربية والتعليم، انتهت من سداد نحو 1.8 مليار جنيه، للمطابع الخاصة والحكومية، من إجمالى تكلفة طباعة كتب العام الدراسى الحالى.



وأضافت أن إجمالى قيمة المناقصة، تصل إلى 1.9 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة وعدت المطابع بسداد المتبقى خلال أيام.



يشار إلى أن الإدارة المركزية لشئون الكتب بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أعلنت فى يناير 2017 ، عن المناقصة العامة لطباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2017/ 2018، وفاز بها نحو 45 مطبعة.



أوضحت المصادر، أن المطابع الخاصة والحكومية انتهت من توريد كتب الفصل الدراسى الثانى، منذ أيام، تنفيذا لالتزامها بهذا الخصوص.



يشار إلى أن الأسعار التى تم الإعلان عنها بالمظاريف المالية تصل إلى 70 مليمًا للصفحة الألوان، ومتوسط 63 مليمًا للصفحة الأبيض والأسود.



من جانبه قال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، إنه يجرى حالياً وضع الإستراتيجية الخاصة بقطاع الطباعة والتغليف لعام 2018، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجارى.



وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أنه سيتم رفع الإستراتيجية إلى المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، لمراجعتها واعتمادها، وإعداد تقرير فنى نصف سنوى موضح به أنشطته، ونتائج أعماله وتوصياته، يرفع إلى المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية لمناقشتها.



وأشار إلى أن أبرز بنود الإستراتيجية تتضمن التوسع بالسوق الأفريقية، بالإضافة إلى تحديث وتوسعة المطابع، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، والاستفادة من الخبرات الأجنبية.



كان «إلياس» قد أوضح فى تصريحات سابقة، أن المجلس يستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 2.5 مليار دولار، خلال 3 سنوات.