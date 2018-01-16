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اقتصاد وأسواق
إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس بالسادات
الثلاثاء 16 يناير 2018 11:02 ص
صناعة المنسوجات
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صناعة المنسوجات
محمد ريحان:
أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، عن بدء إجرءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر، على مساحة 3.1 مليون متر مربع، بمدينة السادات، وتضم 568 مصنعًا بإجمالى رأس مال مدفوع 2 مليار دولار، ضخها على 7 أعوام باستثمار أجنبى %87، و%13 استثمار محلي، وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني، وإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال العرض الذى قدمه قابيل أمام رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمدينة السادات.
وأبدى رئيس الجمهورية استعداد مصر للمشاركة فى تمويل هذا المشروع بنسبة مشاركة %50، على أن تخفض مدة تنفيذ المشروع من 7 أعوام إلى عام ونصف فقط، للإسراع فى معدلات التنفيذ.
أضاف قابيل، أن الشركة الصينية المنفذة للمشروع «مان كاى للاستثمار»، إحدى الشركات القابضة التى تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج فى الصين، على مدار أكثر من 10 عقود، وتصدر منتجاتها لمصر، وتضم الشركة القابضة 25 شركة تحت مظلتها.
كشف قابيل عن أن خطاب تخصيص الأرض تسلمته الشركة مطلع الأسبوع الجارى، وتنفيذ المشروع على 5 مراحل؛ من مطلع مارس المقبل.
أوضح أنه من المخطط انتهاء المرحلة الأولى فى 2020، وتضم 57 مصنعًا بإجمالى استثمار 230 مليون دولار، والانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة 2024.\
أشار خلال العرض الذى قدمه أمام رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمدينة السادات، إلى أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التى ستقام على أرض مصر، وتحتوى على جميع الخدمات، كما تتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة الغزل والنسيج، وإضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، وحجر الزاوية لجعل مصر مركزًا عالميًا لهذه الصناعة الحيوية.
قال الوزير، إن صناعة الغزل والنسيج تأتى على رأس الصناعات الإستراتيجية فى مصر، وشهدت الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل.
أضاف «قابيل»، أن المشروع المتكامل يأتى تتويجًا للتعاون الإستراتيجى بين مصر والصين، وناتج إيجابى للزيارات المتبادلة بين رئيسا البلدين، لافتاً إلى أن مفاوضات المشروع بدأت بين الوزارة والجانب الصينى منذ مايو 2017، والتوصل إلى اتفاق فى 5 نوفمبر من العام نفسه، لإنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مدينة السادات.
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