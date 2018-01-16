تباين مؤشرات البورصة مع مستهل تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على تباين وسط مشتريات للمستثمرين الأجانب مقابل مبيعات محلية وعرببة.



وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.19%، إلى 15009 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بحوالي 0.08% إلى 838 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" 0.05% إلى 1995 نقطة.



يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع جماعي، إذ هبط المؤشر الرئيسي 0.83% إلى مستوى 15127 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.70% ليسجل 837 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.70% إلى 1994 نقطة.