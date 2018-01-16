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بورصة وشركات
إم إم جروب تتوقع 200 مليون جنيه إيرادات بعد التعاقد مع بي إس إتش
الثلاثاء 16 يناير 2018 10:57 ص
إم إم جروب
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إم إم جروب
مصطفى طلعت
أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد توزيع مع شركة "بي إس إتش" جروب الرائدة في مجال الابتكار في أوروبا وثاني أكبر منتج في العالم للأجهزة الكهربائية.
وقالت "إم إم جروب"، في إفصاح مرسل للبورصة، أنه من المقرر أن تبدأ المبيعات خلال شهر فبراير 2018، على أن يضيف التعاقد نحو 200 مليون جنيه إلى ايرادات الشركة خلال العام الحالي.
وقال خالد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إم إم جروب أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأوربا سوف تسمح لشركته ان نقدم العلامة التجارية بوش إلى السوق المصري باسعار تنافسية مقارنة مع غيرها من العلامات التجارية في السوق.
وأشار إلى ان الشركة تهدف الوصول إلى قاعدة اوسع من المستهلكين من خلال تقديم تجربة شاملة متميزة للمستهلك في مصر، مرجحاً أن يزيد التعاون من المعروض من منتجاتنا وزيادة الحصة السوقية في سوق الاجهزة المنزلية.
من جانبه، قال نوربرت كلاين الرئيس التنفيذي في تركيا والشرق الأوسط وافريقيا ورابطة الدول المستقلة لشركة "بي . اس اتش" أن التعاون مع إم تي اي - اي مع أكثر من 40 الف منفذ بيع - سوف تساعد على استمرارية زيادة الحصة السوقية في السوق المصرية.
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