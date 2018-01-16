4 شركات تطلب إقامة محاجر حدودية باستثمارات 210 ملايين جنيه

المحاجر

الصاوى أحمد:



تلقت وزارة الزراعة 4 عروض جديدة من شركات خاصة، لإقامة محاجر حدودية جديدة متضمنة مجازر ملحقة بها فى 3 محافظات بتكلفة استثمارية إجمالية 210 ملايين جنيه خلال الأيام القليلة الماضية بسعات تخزينية تصل لـ135 ألف رأس فى الدورة الواحدة لطاقات كل المشروعات.



وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الإنتاج الحيوانى، أن عرضين من هذه العروض تقع فى أبو سمبل بأسوان وهى مشروعات متكاملة تتضمن محجر ومجزر على مساحة 25 فدانا لكل واحد، لافتا إلى أن العرض الثالث عبارة عن محجر ومجزر فى منطقة سهل الطينة فى منطقة شمال سيناء التابعة إداريا للإسماعيلية (شرق التفريعة).



وأضافت أن العرض الأخير يتضمن إقامة محجر ومجزر، فى محافظة البحر الأحمر بطريق سفاجا – القصير، مشيرة إلى أن الوزارة وافقت من حيث المبدأ على عرضين، وجارٍ دراسة العروض المتبقية.



وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه بعد حصول فكرة التنفيذ على الموافقات المبدئية يجرى التنسيق مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخراج تراخيص العمل والتشغيل خلال أيام، وتتراوح مدة التنفيذ الموضوعة لتلك المشروعات بين 6 شهور إلى عام.



ويوجد فى مصر 479 مجزرا خاصا وحكوميا، من بينها 4 مجازر رئيسية تابعة لوزارة الزراعة، فى البساتين والمنيب وحلوان والوراق، تستحوذ وحدها على 45 من حجم المذبوحات فى مصر، كما يوجد 35 محجرا بيطريا حكوميا وخاصا فى المحافظات المختلفة، أكبرها محجر أبو سمبل التابع لوزارة الزراعة ومحجر الشركة المصرية فى البحر الأحمر وغيرها.



وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن هناك خطة يجرى تنفيذها حاليا بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، بالإضافة لصقل مهارات الأطباء البيطريين والعاملين فى المجازر، وذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة باعتبار أن الأمر مرتبط بغذاء المصريين.



وأضاف «محروس» إلى أن المحاجر البيطرية تعد صمام الأمان لمصر، لمنع دخول أى حيوانات مصابة بأمراض وبائية تؤثر على الثروة الحيوانية فى مصر، لافتا إلى أن كل المحاجر تخضع للرقابة الشديدة والتفتيش المستمر.



واحتلت مصر المركز الثانى بعد هونج كونج، كأكبر دولة مستوردة للحوم من البرازيل، أكبر مصدر للحوم فى العالم، وحصلت منها على حوالى %23 من احتياجاتها المحلية، حسب تقرير لوكالة «رويتز» نشر نهاية العام الماضى.



وأكد تقرير آخر صادر عن هيئة الخدمات البيطرية، حصلت عليه «المال»، أن عدد المناشئ التى يتم استيراد اللحوم منها ارتفع إلى 15، هى بالترتيب: البرازيل، الهند، أورجواى، روسيا، أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، أستراليا، الصومال، إسبانيا، ألمانيا،، مولدوفيا، فرنسا، تشيلى.



وتستحوذ البرازيل على %50 من حصة اللحوم المستوردة بالسوق المحلية (%23 من إجمالى الاستهلاك) وفقا لبيانات حكومية، وتستورد مصر نحو 135 ألف طن كبدة مجمدة و600 ألف طن لحوم مجمدة ومبردة، و150 ألف رأس ماشية حية سنويا، فيما يبلغ الإنتاج المحلى نحو 50 ألف رأس سنويا، كما تحظر استيراد الكوارع والممبار والعكاوى وغيرها.