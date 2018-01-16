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اقتصاد وأسواق
اتحاد الصناعات: تنظيم السوق والتعامل غير النقدي يصب بمصلحة الاقتصاد
الثلاثاء 16 يناير 2018 10:49 ص
اتحاد الصناعات المصرية
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اتحاد الصناعات المصرية
محمد ريحان وعمر سالم
قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن عملية تنظيم السوق والتحول للتعامل غير النقدي يصب في صالح الاقتصاد القومي.
وأوضح خلال المؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد البنوك، أن عملية السوق غير المنظمة والسوق غير الرسمية هي ضد الاقتصاد المصري وضد الأمن المصري، خاصة في ظل عدم التعرف على مصادر الأموال والتي تستخدم في عمليات تهدد الأمن.
وأضاف السويدي أن الاتحاد أطلق مبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتنظيم السوق منذ 2014 من خلال تشجيع العمليات الإلكترونية والفاتورة حتي لا يكون هناك اقتصاد عشوائي وغير رسمي حتي لا تتم محاربة الشركات الملتزمة.
وأشار إلى أن القوانين التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية مثل قوانين الإفلاس وقانون التراخيص وتعديل قانون الشركات إجراءات تساعد علي تهيئة الجو الأساسي لبناء الاقتصاد الرسمي مما يسهم فى زيادة التعاملات الضريبية.
ولفت السويدي إلى وجود تحفظ حول التعاملات الضريبية في عدم الثقة في الإقرارات المقدمة من العملاء وهو ما يجب أن يتم تداركه لتشجيع المستثمرين لدخول الأسواق الرسمية، مطالبا بجو اقتصادي بدون تعقيدات وبدون مبالغة فى الإجراءات.
وأكد ضرورة محاربة الاقتصاد غير الرسمي، خاصة أنه يعد ضمن الفساد، مطالبا بضرورة إصدار مبادرات جيدة تلزم الحكومة والدولة.
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