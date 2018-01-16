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اتصالات وتكنولوجيا
تنظيم الاتصالات يلتقى المتضررين من قواعد بيع شرائح المحمول
الثلاثاء 16 يناير 2018 10:38 ص
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخر الأخبار
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
سمية كمال:
يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عقد اجتماع غدا الاربعاء ، مع أعضاء شعبة الاتصالات والمحمول، بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، المتضررين من القواعد الجديدة لتنظيم عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول.
يشار إلى أن الجهاز ألزم الموزعين بداية يناير الجارى، بعدم بيع أكثر من 50 شريحة محمول شهريا لمدة شهرين، يلى ذلك إيقافهم تماما عن مزاولة النشاط، بداية مارس المقبل.
قال محمد هداية، نائب رئيس الشعبة، إن تحديد موعد الاجتماع تم بناء على مذكرة تقدمت بها الشعبة إلى المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز، بعد تلقيها شكاوى التجار، واتجاه عدد كبير منهم إلى غلق منافذ البيع.
وأوضح أن الشعبة تستهدف التوصل مع مسئولى المرفق إلى حلول وسط تراعى مصالح التجار، والأمن القومى، والظروف الاقتصادية للبلاد، لذلك طالبت عادل ناصر، رئيس الغرفة، بالتدخل لاستيضاح ملابسات قرار وقف التعامل مع الموزعين، وتخفيض عدد الخطوط المسموح ببيعها.
فى سياق متصل، عقدت الشعبة اجتماعا مطلع الاسبوع الجارى، مع عدد من كبار موزعى المحمول، وسط حالة من الاستياء الشديد بين صغار التجار المشاركين، والذين يعتمدون على بيع الشرائح كمصدر وحيد لكسب الرزق.\
وطالب محمد المهدى، الرئيس الشرفى للنقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، خلال الاجتماع، من شركات المحمول الثلاثة تعويض التجار ماديا، موضحا أنه من الصعوبة الرجوع إلى جهاز تنظيم الاتصالات لمنع تنفيذ تلك القواعد، كونه جهة سيادية، تستهدف منع انتشار خطوط المحمول مجهولة المصدر، والتى قد تستخدم فى تنفيذ عمليات إرهابية، تؤدى إلى سقوط مئات الضحايا.
وأكد محمد بركة، أحدى موزعى خطوط المحمول المعتمدين، ضرورة ربط شريحة المحمول ببصمة العميل، على غرار ما يحدث بالسعودية والإمارات، وربطها بقاعدة بيانات الرقم القومى، لتحديد مرتكبى الحوادث الإرهابية بسهولة.
كانت «المال» قد انفردت الخميس الماضى، بالكشف عن دراسة شركات المحمول الثلاثة «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات»، تطبيق نظام جديد للتعاقد مع موزعيها المعتمدين يعرف باسم «البوتيك»، يستهدف تحويلهم إلى فروع فرانشايز تابعة للشركات، مقابل اقتسام نسبة من الأرباح، يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
ويشترط النظام امتلاك الموزع 10 منافذ، بها منتجات معروضة للبيع لا تقل قيمتها عن 50 ألف جنيه، على أن يتحمل المشغل تكلفة التجهيزات الفنية للفرع بالكامل، بحد أقصى 90 ألف جنيه، واستثمارات 1.4 مليون، مع السماح ببيع 300 خط شهريًّا، وانتداب موظف من شركة المحمول لكل فرع، لضمان سلامة عملية البيع، والتأكد من بيانات المشترى، المدونة على بطاقة الرقم القومى.
تقوم فكرة «البوتيك» على تحقيق الانتشار الجغرافى على مستوى الجمهورية، وبيع شرائح المحمول، وأجهزة الهواتف واكسسواراتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
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