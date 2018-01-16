مليار جنيه شهريا للصناعات التكاملية لشراء قصب المزارعين

قصب السكر

أحمد عاشور:



وافقت «المالية» على تدبير مليار جنيه شهرياً لشركة السكر والصناعات التكاملية، لشراء قصب السكر من المزراعين، على أن يتم خصم المبلغ من مستحقات الشركة لدى وزارة التموين، وتقدر بنحو 6 مليارات جنيه.



تعد شركة السكر والصناعات التكاملية، كبرى كيانات إنتاج السكر من قصب السكر بالسوق المحلية، وتورد كامل إنتاجها لهيئة السلع التموينية، كما تتولى تكرير ما يقرب من 300 ألف طن سنويا، لسد الفجوة الاستهلاكية.



وأكدت مصادر أن الشركة تشترى طن القصب حاليا بسعر 700 جنيه، رغم عدم تحديده رسميا، وتشككت المصادر فى قدرة الشركة على رفع السعر فى ظل أوضاعها المالية الحالية.



وتوقعت أن تصل تكلفة الشراء إلى 7 مليارات جنيه، حال تسعير الطن بقيمة 700 جنيه، مقارنة مع 620 جنيهًا فى الموسم السابق، بزيادة 800 مليون جنيه، حال تسلم 10 ملايين طن خلال العام الجارى.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صرح أمس، بأن وزارة التموين تنفق 50 مليار جنيه دعما للخبز، وتواجه الحكومة صعوبة بالغة لجمع 1.8 مليار جنيه لتطوير مصانع السكر، قائلا: «دا يرضيكو يا مصريين؟».



وأكد أنه قادر على اتخاذ أى قرار «فى ثانية واحدة»، لتطوير كل مصانع قطاع الأعمال.



قالت المصادر إن معدات بمصانع «الصناعات التكاملية »، وعددها 8 مصانع، لم يتم تطويرها منذ أكثر من قرن، لافتة إلى أن حديث الرئيس السيسى، أمر جيد، ويترتب عليه تدبير المخصصات اللازمة للتطوير.



كان الخديوى إسماعيل، قد أسس مصنع الحوامدية، التابع للصناعات التكاملية، منذ أكثر من 125 عاما، كأول مصنع لتكرير السكر فى مصر والشرق الأوسط، كبديل للتكرير فى مرسيليا.