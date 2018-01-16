3 مدارس جديدة تنضم للنيل الدولية

المدارس

جهاد سالم:



انتهى اجتماع مسئولى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أمس، مع مديرى الإدارات التعليمية بالأقصر، والمنوفية، وأسيوط، إلى دخول مدارس النيل الدولية بالمحافظات الثلاث، الخدمة اعتبارا من النصف الدراسى الثانى، للعام الجارى.



وعلمت «المال» أنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات تلك المدارس، بواقع مدرسة لكل محافظة، فضلا عن إجراء الاختبارات والدورات التدريبية اللازمة للهيكل التعليمى والإدارى.



كما علمت «المال» أنه من المنتظر بدء الدراسة بنحو 3 أو 4 فصول بمدرسة السادات، بمحافظة المنوفية، ويتجاوز عدد المتقدمين إليها 85 طالبا، وستعمل مدرسة طيبة الجديدة بالاقصر، بنحو فصلين، وتقدم إليها أكثر من 35 طالبا، وتعمل مدرسة أسيوط الجديدة، بفصل واحد، بسبب قلة عدد المتقدمين، على أن تندرج جميع الفصول ضمن مرحلة التعليم قبل الإبتدائى «KG1 ».



وأشارت مصادر إلى أن المصاريف الدراسية تتراوح بين 12 - 13 ألف جنيه، وستقبل الناجحين فى الاختبارات التى تم إعدادها فى وقت سابق.



تتبع مدارس النيل الدولية، صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتهدف لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة، مقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، ويتولى إنشاؤها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية، بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، وتقدم الأخيرة دعما فنيا، بشهادات معتمدة بالخارج، بينما تتولى وزارة التربية والتعليم المصرية، اعتماد شهاداتها محليًا.



تتضمن شروط الالتحاق بمدارس النيل، أن يكون الطالب مصرى الجنسية، وألا يقل عمره عن 4 سنوات، وألا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما، فى الأول من أكتوبر، وأن يكون المتقدم سليماً صحياً ذهنيا، وأن يكون والديه أو أحدهما حاصلاً على مؤهل جامعى، إلى جانب اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة، التى تغطى مهارات المظهر الشخصى والسلوك، ومهارات الرياضيات، والمعرفة والمعلومات العامة، والمهارات الحركية، والتفكير.