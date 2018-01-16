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نقل وملاحة
إطلاق مخطط تطوير 180 جزيرة نيلية خلال أيام
الثلاثاء 16 يناير 2018 10:27 ص
مراكب نيلية
أخر الأخبار
كورنيش النيل
مدحت اسماعيل:
تُطلق الحكومة، ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، خلال أيام، المخطط العام الإستراتيجى لتطوير نحو 180 جزيرة نيلية، بإجمالى 32 ألف فدان، على مستوى الجمهورية.
قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس هيئة المساحة بوزارة الرى، أن ولاية تلك الجزر، تتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، مشيرا إلى أن بداية أعمال التطوير ستنطلق صوب جزيرة الوراق عبر العمل على مساحة 200 متر، بطول 6 كيلو مترات، جانبى محور روض الفرج، كجزء من خطة تطوير جزيرة الوراق.
وأكد أنه سيتم إقامة مدينة سكنية مطورة لأهالى الجزيرة، ومناطق لوجيسيتة تحقق عائد اقتصادى يتناسب مع مكان كل جزيرة على حدى.
وأشار تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن الجزر المستهدف تطويرها تتوزع على 16 محافظة بواقع 5 بالأقصر، و11 فى الغربية، إضافة إلى 30 جزيرة فى بنى سويف، و9 فى قنا، و8 فى كفر الشيخ، و3 فى دمياط، بالإضافة إلى 23 جزيرة بالجيزة، وواحدة فى أسوان.
كما يوجد 16 جزيرة فى أسيوط، و6 فى سوهاج، إضافة إلى 20 فى البحيرة، و8 جزر فى الدقهلية، فضلاً عن 4 فى المنوفية. ولم يتم الانتهاء من حصر جزر محافظة القاهرة بشكل دقيق.
ولفت رئيس هيئة المساحة، إلى أن تنفيذ المخطط تم إسناده إلى لجنة عليا تضم عددًا من الجهات الحكومية المسئولة عن الملف، موضحاً أن بشائر المخطط ستظهر خلال العام الحالى.
وقال إن الحصر المبدئى، يشير إلى وجود 348 حالة تعدى مسجلة بدفاتر وزارتى الرى والموارد المائية، والزراعة، بجزيرة الوراق، كما يوجد وضع يد على 50 فدانًا، ومبانى سكنية على 63 ألف متر مربع، من إجمالى مساحة الجزيرة البالغة 1300 فدان.
وشهد أغسطس الماضى، وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة، وسكان جزيرة الوراق، خلال إزالة تعديات، واتهم السكان الحكومة بالتخطيط لطردهم من مساكنهم وأراضيهم، تمهيدا لبيع الجزيرة لمستثمرين.
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