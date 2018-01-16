EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
إطلاق تطبيق أندرويد لمدينة أسوان الجديدة للتواصل مع المواطنين
الثلاثاء 16 يناير 2018 10:17 ص
التطبيقات الرمضانية
أخر الأخبار
التطبيقات الرمضانية
المال - خاص
أطلق جهاز مدينة أسوان الجديدة، تطبيق أندرويد، تيسيراً على المواطنين لمعرفة جميع الأخبار المتعلقة بالمدينة من تيسيرات، ومشروعات جديدة، وخدمات، وإعلانات لحجز قطع الأراضى والوحدات السكنية وغيرها.
صرح بذلك المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية المدينة، موضحاً أنه يتم تحميل البرنامج من جوجل بلاى وتثبيته على الهاتف المحمول، وتتضمن قائمة البرنامج عددا من الاختيارات: (أخبار المدينة - إعلانات المدينة من تيسيرات ومشروعات طرح – صور - مشروع الشريط النهرى – موقف مشروع الإسكان الاجتماعى (ما تم ويجري إنهاؤه وتسليمه وطرحه) - مشروعات المدينة الجارية والمنتهية والتى تم افتتاحها).
وقال المهندس أحمد محمد رشاد: يتضمن البرنامج تقديم خدمة العملاء للتواصل مع المواطنين، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته، والبريد الإليكتروني الخاص به، واستفساره، وسيتم الرد عليه فوراً، كما يتضمن البرنامج أيضاً خريطة المدينة على موقع جوجل إرث، مضيفاً أن التطبيق يهدف للتواصل مع المواطنين وإعلامهم بجميع الأخبار والتطورات المتعلقة بالمدينة، وسرعة الرد على استفسارات وطلبات العملاء فوراً.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا