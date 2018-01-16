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استثمار
صندوق النقد يعلن تقييماً جديدًا للاقتصاد خلال أسابيع
الثلاثاء 16 يناير 2018 10:08 ص
صندوق النقد الدولى
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صندوق النقد الدولى
سمر السيد ـ هاجر عمران
يُصدر صندوق النقد الدولى فى الأسابيع المقبلة تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى يتضمن أحدث تقييماته للاقتصاد، فضلا عن تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، وفق «سوبير لال» رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر.
جاء ذلك ردًا على استفسارات لـ«المال» على البريد الإلكترونى حول موعد نشر تقرير المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادى المصرى، وتوقعات الصندوق لأبرز مؤشرات التنمية الاقتصادية.
يشار إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أعلن 21 ديسمبر الماضى اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر، واستكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى بمقتضاها استطاعت السلطات المصرية سحب مبلغ 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالى المبالغ التى تم الحصول عليها نحو 6.08 مليار، ووافق المجلس التنفيذى للصندوق11 نوفمبر 2016 على اتفاق مع مصر لإتاحة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
ووفق بيانات منشورة على موقع صندوق النقد الدولى، يساعد الصندوق الحكومة المصرية على معالجة قضية الفساد فى سياق برنامج الإصلاح، وكذلك عملية الفحص السنوية التى يجريها للتحقق من سلامة الاقتصاد، والتى تسمى بـ»مشاورات المادة الرابعة».
وتضيف البيانات أنه تم الحرص أثناء مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، على إبراز انعكاسات المستوى المرتفع للفساد المتصور على تحقيق النمو، وأوصى بإصلاحات لمعالجة أوجه عدم الكفاءة فى السوق بما فى ذلك تحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة.
صندوق النقد
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