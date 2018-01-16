وزيرة التخطيط تشارك بالمؤتمر الثاني نحو الاقتصاد غير النقدي اليوم

دكتورة هالة السعيد



المال - خاص



تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي والذي يعقده اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر بمشاركة حكومية ومجتمعية عريضة لكافة الوزارات والجهات المعنية.



وتناقش السعيد على هامش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.



كما تستعرض وزيرة التخطيط بمشاركة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، واندرو ويلسون، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة أهم التوصيات الخاصة بتأهيل بيئة الأعمال بالمرحلة المقبلة لضمان نجاح عملية التحول.



كما يستعرض المؤتمر، تجارب عدد من الدول في التحول لاقتصاد غير نقدي إضافة إلى التوصيات الخاصة بتطوير القطاع المالي وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية، لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي المستهدف كما يناقش الوضع الحالي والمستهدف فيما يتعلق بالإمكانات التكنولوجية المتاحة لضمان سلامة وأمان عملية التحول.



ويعد هذا المؤتمر هو الثاني بعد انعقاد دورته الأولي في مايو 2016 والذي يقع ضمن مبادرة اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد ابنوك مصر لمناقشة سياسات واّليات تحويل المعاملات النقدية.