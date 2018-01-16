السيسى يوجه بتغيير اسم جامعة الجلالة وتسليمها سبتمبر المقبل

❐ اللواء عصام الخولى: الهيئة الهندسية تشرف على تنفيذ 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية

❐ مصطفى مدبولى: 5 مليارات و727 مليون جنيه اسثتمارات مدينة السادات حتى ديسمبر 2017

❐ محمد عرفان: إعادة تأهيل مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات

❐ طارق قابيل: مساحة المنطقة الصناعية بمدينة السادات تتجاوز

9000 فدان

❐ خالد عبد الغفار: نسعى لزيادة الجامعات الخاصة إلى 51 بدلًا من 23



بدور إبراهيم



وجّه الرئيس السيسى، على هامش افتتاحه، أمس، عددًا من المشروعات التنموية من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اللواء عصام الخولى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، بالانتهاء من جامعة الجلالة وتسليمها خلال سبتمبر المقبل، كما طالب بتغيير اسمها.



وأشار إلى استعداد الدولة لتقديم كل التسهيلات والتمويل اللازم لسرعة إنجاز المشروع، ويبلغ حجم استثماراته 2 مليار دولار.



وأكد السيسى أن مصر مستعدة لدعم مدينة الغزل والنسيج، الأكبر فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والتى تنشئها شركة صينية؛ بهدف تقليص مدة إنشاء المدينة من 7 إلى 3 سنوات، مشيرًا إلى استعداد الدولة للدخول بنسبة %50 لإنجاز المشروع.



وأضاف أن مصر تفقد تقريبًا %20 من القيمة الحقيقية للإنتاج فى قطاع السكر نتيجة المصانع القديمة، مشيرًا إلى أن عملية إعادة تأهيل المصانع تستغرق وقتًا طويلًا.



وأبدى الرئيس السيسى تعجبه من عدم القدرة على تطوير المصانع، قائلًا: «إحنا مش عارفين نطور 8 مصانع بـ1.8 مليار جنيه».



وافتتح الرئيس، أمس، عددًا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، منها المرحلة الأولى من مشروع مصر القومى للنهضة العلمية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى بنها للتأمين الصحى، ومستشفى 15 مايو بالقاهرة، ومشروع تطوير جامعة السويس، وكذلك المدينة الرياضية ببورسعيد.



وأوضح السيسي أن جامعة زويل ستتكلف من 4 إلى 4.5 مليار جنيه، وسيقدم صندوق «تحيا مصر» مساهمة فى المشروع، مطالبًا المصريين بالتبرع لهذا الصرح.



ولفت إلى أن إنشاء جامعات جديدة يهدف لتخفيف الضغط على الجامعات المصرية.



فيما أكد اللواء أركان حرب عصام الخولى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية تشرف على تنفيذ 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية هى الجامعة الكندية، والألمانية الدولية، والمجرية، والأمريكية، والبريطانية، وجامعة العاصمة الدولية.



وأوضح أن تطوير المنشآت التعليمية فى كل محافظات الجمهورية يعد إحدى الأولويات، وتم تكليف الهيئة الهندسية بإنشاء وتطوير والإشراف على تنفيذ 13 منشأة جامعية جديدة هى: جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، وجامعة الجلالة بمدينة الجلالة، والجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، ومشروع مصر القومى للنهضة العلمية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات بمدينة السادات حتى النصف الأول (نهاية ديسمبر 2017) من العام المالى الحالى حوالى 5 مليارات و727 مليون جنيه، ومن المقرر أن تزيد هذه الاستثمارات بمقدار مليار و418 مليون جنيه حتى نهاية خطة العام المالى الحالى.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الزيتون، وتم تخطيط مساحة 476 فدانًا لإنشاء 10 آلاف وحدة أخرى بالمشروع، موضحًا أن إجمالى الوحدات بالمدينة المُنفذة بمعرفة الهيئة والقطاع الخاص 51659 وحدة، و1217 فيلا، ومن المقرر عند الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجى للمدينة أن يتم إضافة 90 ألف وحدة سكنية أخرى.



من جانبه قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن عملية إنشاء مستشفى 15 مايو العام بالقاهرة نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفق أحدث النظم العلاجية، بتكلفة 316 مليون جنيه؛ لخدمة 380 ألف مواطن.



وأضاف أن المستشفى يخدم مناطق 15 مايو والتبين وطرة بالقاهرة، والبدرشين والعياط بالجيزة، وبدأ تشغيله تجريبيًّا فى أكتوبر الماضى، ويتردد عليه 10 آلاف و500 مواطن شهريًّا.



ولفت عرفان إلى أن الدولة تحتاج لإضافة 250 ألف فرصة تعليم عالٍ حتى 2020، عبر التوسع فى إنشاء جامعات حكومية وخاصة وأهلية، وفروع لجامعات أجنبية، واستحداث جامعات تكنولوجية.



ونوه بأن جامعة زويل كانت تعمل مؤقتًا من مقر إحدى الجامعات الأهلية، وتابعت اللجنة المشتركة مع إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عملية إنشاء مقر للجامعة بتكلفة 1.6 مليار جنيه على مساحة 200 فدان.



وأوضح أنه جارٍ العمل لمتابعة إعادة تأهيل مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية، وزيادة مساحته الإنتاجية، بعد توقف 10 سنوات كاملة.



وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المنطقة الصناعية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تقع على مساحة تتجاوز 9000 فدان، وتم فى بنائها مراعاة حماية السكان من أى تلوث صناعى.



فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تهدف لإتاحة الخدمات التعليمية الجامعية للمناطق المحرومة، ومنها مطروح والوادى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك سعيًا لزيادة عدد الجامعات الخاصة إلى 51 بدلًا من 23 جامعة.



وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر خصصت 500 فدان لإنشاء جامعة البحر الأحمر.



واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى عددًا من المشروعات التى تم

افتتاحها فى إطار الاهتمام بمنظومة التعليم الجامعى بمصر، مثل جامعة قناة السويس والجامعة المصرية اليابانية وجامعة المنصورة، والمدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ باستثمارات 770 مليون جنيه، وجامعة المستقبل باستثمارات 400 مليون جنيه فى السنوات السابقة، وجامعة الإسكندرية التى تم ضخ ما يقرب من 2 مليار جنيه.



وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 فدانًا بالمحور المركزى 3، لإنشاء جامعة خاصة، كما تم تسليم وزارة الاتصالات مساحة 50 فدانًا لإقامة قرية تكنولوجية تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها.



ولفت إلى أن عدد المصانع المنتجة بالمدينة يبلغ 697 مصنعًا، برأسمال مستثمر 14.22 مليار جنيه، بإنتاج سنوى 1.6 مليار جنيه، وأتاحت 34 ألف فرصة عمل، بأجور سنوية 132 مليون جنيه، بينما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 630 مصنعًا، برأسمال مستثمر 6.4 مليار جنيه، بإنتاج سنوى 10 مليارات جنيه، ستوفر 21 ألف فرصة عمل، بأجور سنوية 30 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء تنفيذ أعمال المخطط الاستراتيجى لإضافة 1500 مصنع.