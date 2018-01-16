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عقـــارات
بروتوكول تعاون مع حكومة دبى لدعم تصدير العقارات
الثلاثاء 16 يناير 2018 09:51 ص
عبد الناصر طه
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عبد الناصر طه
بدور إبراهيم:
يستعد المكتب المصرى للاتحاد الدولى للعقار، لتوقيع بروتوكول تعاون مع حكومة دبى، بغرض دعم التبادل فى تصدير العقارات وترويجيها بين مصر ودبى، والعمل نحو دعم الاستثمارات.
وقال المهندس عبد الناصر طه، رئيس المكتب المصرى للاتحاد، إنه جارٍ مراجعة العقود من قبل حكومة دبى تمهيداً للتوقيع خلال أيام، ويأتى ذلك فى ضوء حرص الاتحاد على دعم ملفات التعاون وتحفيز مستثمرى الدول العربية الأفراد للحصول على وحدات عقارية بالدول الشقيقية، وكذلك دعم الدولة العربية التى تمتلك فرصاً استثمارية ومنتجات عقارية مميزة ومنها مصر فى الترويج إليها خارجيا.
وأشار إلى أن المكتب المصرى للاتحاد يعتزم أيضا توقيع اتفاقيات مثيلة مع دول منها روسيا وإيطاليا بغرض الترويج للمشروعات المصرية بتلك الدول.
وأوضح أنه ستتم مناقشة آليات التعاون وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية خلال مؤتمر «إنفست جيت» المقرر انعقاده اليوم، مشيراً إلى أنه سيتم عرض عدد من المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بمصر، والتى من المتوقع أن تصبح عامل جذب قويًا لرؤوس الأموال المحلية والعربية، ومنها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأشار إلى أن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية العمرانية المتكاملة، لافتا إلى أهمية تحديد أولويات تنمية المجتمعات الجديدة بحيث يتم فى البداية تنفيذ المشروعات التنموية الصناعية والخدمية كالتعليمية والصحية وغيرها ثم تنفيذ المشروعات السكنية بعد ذلك لضمان خلق مجتمعات متكاملة.
ولفت إلى تركيز المؤتمر على كيفية جعل مصر سوقاً دولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما سيناقش آليات وضع مصر على الخريطة العقارية الدولية وكيفية الترويج للعقارات المصرية بالدول الأوروبية وإنشاء شبكة مبيعات دولية.
وأضاف أنه ستتم مناقشة دور الصناديق العقارية وخاصة الأجنبية والتحديات التى تواجهها حاليا للعمل فى مصر من حيث القوانين، كما سيتم عرض عدد من التجارب الدول التى نجحت فى ملفات تصدير العقارات والتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وكيفية الاستفادة منها.
ويضم الاتحاد الدولى للعقار 64 دولة، منهم مصر ويشارك فى الاتحاد المؤسسات الدولية ذات الصلة بعمليات وبرامج التطوير العمرانى على مستوى العالم منها الأمم المتحدة من خلال برنامج تنمية المدن والتنمية المستدامة.
مع 3 بنوك يتصدرها «الأهلى» و«قطر الوطنى»
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