بعد عام من إعادة طرحها.. رخص الأسمنت لم يتقدم أحد

طارق قابيل 8

محمد ريحان وعمر سالم ومنى عبد البارى:



كشف مصدر حكومى عن عدم تلقى طلبات للحصول على 11 رخصة أسمنت كانت هيئة التنمية الصناعية أعادت طرحها قبل عام، رغم شراء 8 شركات محلية وأجنبية كراسات الشروط قبل نهاية ديسمبر 2017.



وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد طرحت 14 رخصة أسمنت عام 2016؛ لإقامة أو التوسع فى مشروع لإنتاج أسمنت بورتلاند رمادى، بمختلف أنواعه فى 9 محافظات.



وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، فى نوفمبر من نفس العام، فوز 3 شركات بثلاث رخص هى «السويدى للأسمنت» بالعين السخنة، و«جنوب الوادى للأسمنت» ببنى سويف، و«المصريين للأسمنت» بسوهاج.



وأعادت الهيئة طرح الرخص المتبقية مرة أخرى،فى يناير 2017، على الشركات فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد ومطروح والسويس وجنوب سيناء.



و أوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر أسمه، أنه لم يتقدم أى من تلك الشركات لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الرخص، حتى إغلاق باب قبول العروض، والمحدد له الاثنين الماضى.



واستبعد المصدر قيام الهيئة بمنح مهلة أخرى لتلقى العروض، لاسيما أن الشركات لم تطلب ذلك، أو تبدى أسبابا لعدم التقدم.



من جانبه أرجع مدحت ستفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عزوف الشركات عن التقدم، إلى وجود فائض كبير فى المعروض، مقارنة بالاستهلاك.



وقال إن الفائض فى المعروض يقدر بنحو 30 مليون طن سنويا، موضحا أن الإنتاج يبلغ 80 مليون طن، يُستهلك منه 53 مليونًا فقط، فيما توقع حركة ركود بالقطاع مستقبلاً مع دخول الرخص الثلاث الجديدة حيز الإنتاج.



وأضاف استفانوس أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعى و المازوت، فى ظل الخطط التدريجية لإلغاء الدعم على الطاقة منذ تحرير سعر الصرف، يضغط بقوة على ربحية الشركات، وهو ما يجعل الصناعة غير جاذبة للمستثمرين.



وقال الدكتور عمر الشنيطى، رئيس مجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن قطاع الأسمنت يعانى تشبعًا فى المعروض نتيجة زيادة عدد خطوط الإنتاج العاملة حاليًّا، مقارنة بالطاقة الاستهلاكية، وهو ما يؤثر سلبًا على الأسعار، وبالتالى ربحية الشركات.



ويبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية 23، يستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتجاوز %80 من مبيعات وإنتاج القطاع من خلال 20 كيانًا، فيما لا تتعدى حصة القطاع العام نسبة %20 من السوق من خلال 3 شركات.



وعلق المهندس فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة مصر بنى سويف للأسمنت، بأن تشبّع السوق المحلية حاليًّا أحد أبرز أسباب عدم إقبال الشركات الجديدة للحصول على رخص فى نشاط الأسمنت، لافتا إلى حالة الركود التى تسيطر على سوق الأسمنت حاليًّا.