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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يناير
الثلاثاء 16 يناير 2018 09:20 ص
درجات الحرارة
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درجات الحرارة
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفظة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة ويرتفع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
وسط الدلتا 11 18
الإسكندرية 13 18
بلطيم 14 19
مطروح 10 18
السلوم 07 18
سيوة 07 19
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
العريش 10 19
رفح 09 18
الإسماعيلية 10 19
السويس 10 19
رأس سدر 11 20
نخل 02 16
نويبع 13 19
طابا 12 17
كاترين 03 18
الطور 12 21
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 13 23
مرسى علم 15 22
الفيوم 08 20
بني سويف 08 20
المنيا 06 20
أسيوط 07 20
سوهاج07 21
قنا 08 22
الأقصر 08 23
أسوان 10 25
أبوسمبل 09 23
الوادي الجديد 08 22
شلاتين 15 26
أبورماد 16 25
رأس حدربة 16 25
حلايب17 24
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