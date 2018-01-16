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زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا
الثلاثاء 16 يناير 2018 01:40 ص
زلزال
أخر الأخبار
زلزال
وكالات:
ضرب زلزال متوسط بقوة 4.2 درجات العاصمة اليونانية أثينا، مساء الاثنين، دون أن ترد على الفور أنباء عن حصول أضرار أو إصابات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للزلازل.
وحدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق أثينا، وعلى عمق 5 كيلومترات.
ولم ترد في الحال تقارير عن حصول أضرار أو إصابات من جراء الزلزال.
وضرب زلزال جزيرة كوس اليونانية ومنطقة بودروم السياحية التركية، يوليو الماضي، وبلغت قوته 6.7 درجات أدى إلى مقتل شخصين وجرح العشرات.
وتقع تركيا واليونان في منطقة فوالق زلزالية، وتعرضتا لهزات بشكل منتظم في السنوات الأخيرة.
زلزال
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