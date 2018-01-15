الحكومة عقب اعتذار الجندي: نحترم أبناء الصعيد

المصريون والاقتصاد



أكد مجلس الوزراء على احترامه الكامل لأبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، وعلى تقديره لدورهم الثمين فى رفعة ورقى بلدنا الحبيب.



وشدد في بيان على أن الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالى من الوطن باعتباره فى قلب عملية التنمية الشاملة التى تهدف الى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقى بمنطقة الصعيد ويحقق لأبنائها الكرام الخير والرخاء.



كما أكد مجلس الوزراء على أن مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف وتضافر الجهود من جميع أبناء الوطن والبعد تماما عن أية أفكار هدامة أو سوء فهم لن ينال بأية حال من التقدير الذى يكنه الجميع حكومة وشعبا لدور أبناء الصعيد فى خدمة الوطن، فى وقت تشهد فيه البلاد عملية بناء وتعمير حقيقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي



وفي وقت سابق مساء اليوم، اعتذر اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد مساء اليوم الاثنين، عن تصريحاته بشأن أبناء الصعيد.



ونفى الجندي في مداخلة تليفونية مع برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد أن يكون قد قصد الإساءة إلى أبناء الصعيد.



وأضاف الجندي:" إذا تم فهم تصريحات على أساس أن أبناء الصعيد هم السبب في عشوائيات المدن فأنا اعتذر مرة واتنين وعشرين"





وكان الجندي الذي تقلد منصبه الجديد قبل يومين ، قال في تصريحات تلفزيونية أمس إنه سيعمل على تنمية القرى حتى لا يخرج منها أبناء الصعيد ويتسببوا في صناعة عشوائيات المدن.



وشدد الوزير على أن تصريحاته كانت تعني أن الدولة ستهتم بمدن الصعيد حتى لايضطر أبنائها للهجرة إلى المدن بحثا عن العمل.



