الإمارات تدرس تعديل مسارات خطوط الطيران القريبة من قطر

طيران اماراتي

أحمد صبرى



قال سيف السويدى مدير عام منظمة الطيران المدنى الإمراتية إن الحكومة تدرس تعديل مسارات خطوط الطيران القريبة من قطر وذلك اثر حادث اقتراب مقاتلات قطرية قرب طائرة ركاب مدنية على حد سلطات ابو ظبي ونفته قطر.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc الى انهم سيشتكون قطر لمنظمة الطيران المدنى التابعة للأمم المتحدة حتى تتخذ اجراءات عقابية ضدها مؤكدا ان هذا الفعل يعد تعديا على القوانين والأعراف الدولية.