لاكتاليس و آراب ديري



أكدت وزارة الصحة والسكان أن لبن الأطفال المستورد من شركة Lactalis Nutrition الفرنسية والمتداول بمصر آمن تماما، نافية ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن قيام الشركة الفرنسية المنتجة لألبان الأطفال من سحب منتجاتها من السوق المصرى، لوجود تلوث بها بميكروب السالمونيلا.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان أن مصر تستورد من الشركة سالفة الذكر 3 تركيبات من لبن الأطفال تخضع لرقابة دورية، حيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائيا، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومى للتغذية (المكونات الغذائية)، كما يتم تحليلها ميكروبيولوجى للتأكد أيضا من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة .



وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن جميع التركيبات التى وردت إلى مصر منذ شهر فبراير الماضى وحتى الآن جاءت نتائجها مطابقة للمواصفات وسليمة 100%، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بميكروب السالمونيلا وحتى تاريخه.



الجدير بالذكر أن الشبكة الدولية لهيئة سلامة الغذاء قامت بإصدار إنذار بقيام شركة Lactalis Nutrition بسحب تركيبات من الأسواق لاحتوائها على ميكروب السالمونيلا، وذلك بعد إصابة حوالى 27 حالة خارج جمهورية مصر العربية، ولفتت وزارة الصحة إلى أنها تقوم بصفة منتظمة بسحب عينات دورية من ألبان الأطفال ومتابعة طرق تخزين وحفظ، وصرف الألبان، حرصا على صحة وسلامة الأطفال.

