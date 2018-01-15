EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
حماية المستهلك: تلقينا خطابا من لاكتاليس بعدم وجود لبن سيليا الملوث
الإثنين 15 يناير 2018 09:18 م
شركة لاكتاليس- حلاوة الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية
أخر الأخبار
شركة لاكتاليس- حلاوة الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية
دعاء حسني
عقد جهاز حماية المستهلك إجتماعاً هاماً اليوم الاثنين مع منتجي ومستوردي منتجات لاكتاليس، للتحقق من خلو السوق المصري من حليب الأطفال الرضع المعروف باسم "سيليا" الذى أعلنت شركة لاكالتاليس الفرنسية سحب 12 مليون عبوة منه من 38 دولة لتلوث تلك الكميات ببكتريا السالمونيلا.
يشار إلى أن شركة "لاكتاليس" الفرنسية أعلنت الأحد الماضي، سحب 12 مليون علبة حليب أطفال في 38 بلداً حول العالم بسبب الإصابات التي إكشتفت في الأطفال ببكتيريا "السالمونيلا، وفقاً لإيمانويل بيسنييه رئيس مجلس إدارة الشركة
وجاء هذا القرار بعد تأكد تلوث منتجات الشركة من حليب الرضع ومنتجات غذائية أخرى بالسالمونيلا، عبر تحقيق نفذته وكالة حماية المستهلك الفرنسية، التي أجرت ما يزيد على ألفي عملية فحص لمنتجات الشركة حتى الآن.
من جانبه، قال عاطف يعقوب رئيس الجهاز لـ"المال"، تلقينا جواب يفيد بأنه لايوجد منتج للبن "سيليا" في مصر مما أعلنت شركة لاكتاليس العالمية تلوثه ببكتريا السالمونيلا.
تابع:"الجهاز يفحص الأمر وسيأخذ بالأحوط، خاصة وان الفحص يتم علي سلعة إستراتيجية لذا يتم العمل بمنتهى الموضوعية حتي لا تتأثر مبيعات الشركة، وهناك إستفسارات طلبها الجهاز من ممثلي الشركة في مصر وينتظر الرد عليها، ".
وقدم آباء أطفال رضع في فرنسا مئات الشكاوي ضد الشركة لاكتاليس الفرنسية، يتهمونها بالغش وتعريض حياة الآخرين للخطر، في حين فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول هذه القضية في نهاية ديسمبر الماضي.
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن آخر أرقام رسمية نشرت في 9 يناير الجاري أفادت بأن 35 طفلاً في فرنسا أصيبوا بالسالمونيلا، بعد تناولهم حليباً أو مواد غذائية للأطفال الصغار من إنتاج مصنع تابع "للاكتاليس".
من جانبه، وعد بيسنييه بتعويضات لجميع العائلات المتضررة من منتجات الشركة، وقال إن عواقب هذه الأزمة الصحية على المستهلكين، ومن ضمنهم الأطفال دون 6 أشهر، كانت في مقدمة ذهنه حينما اتخذ هذا القرار.
وخارج فرنسا، سُجلت إصابة رضيع بالسالمونيلا في إسبانيا بعد تناوله هذا الحليب، ويفترض أن تؤكد السلطات الصحية إصابة آخر في اليونان.
وتأتى الإصابة ببكتريا السالمونيلا من تناول طعان أو شراب ملوث بتلك الجرثومة، وتعد أبرز أعراض السالمونيلا شيوعا هي تلوث في الجهاز الهضمي يظهر كإسهال, قد يكون دمويا أحيانا مصحوبا بشكل عام بارتفاع درجة حرارة الجسم، غثيان وقيء، ويكمن الخطر الأساسي في نقص السوائل وقلة التبول و جفاف في الجلد و في اللسان وفي الأغشية المخاطية والضعف وأحيانا الدوار و يختفي الإسهال من تلقاء نفسه بعد أسبوع.
وتنتشر الجرثومة في بعض الأحيان، وتصل إلى مجرى الدم فتسبب تلوثا عاما و يسمى تعفن دم او "الإنتان الدموي" ، و تحدث هذه الظاهرة في الأساس عند وجود أمراض خلفية, مثل إصابة في جهاز المناعة, علاج بأدوية مثبطة لمناعة الجسم, عدم وجود الطحال وعند الرضع أبناء الأشهر المعدودة. يظهر تلوث الدم كارتفاع في درجة حرارة الجسم، مصحوبا، أحيانا بالقشعريرة والضعف العام، وفي حال انتشار الجرثومة في مجرى الدم تكون قادرة على إحداث تلوثات موضعية خارج الجهاز الهضمي مثل الالتهابات في العظام, المفاصل والتهاب السحايا والتهاب التأمور.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا