الصناعات الغذائية: منتجات لاكتاليس مصر ليست ملوثة

كتبت: دعاء حسني

نفت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تلوث أي من منتجات شركة لاكتاليس التى تنتجها في السوق المصري، على خلفية ما أعلنته الشركة الأم بسحب عبوات حليب أطفال من 38 بلدا حول العالم بسبب انتشار بكتيريا "السالمونيلا".

يشار إلى أن شركة "لاكتاليس" الفرنسية أعلنت الأحد الماضي، سحب 12 مليون علبة حليب أطفال في 38 بلداً حول العالم بسبب الإصابات التي إكشتفت في الأطفال ببكتيريا "السالمونيلا، وفقاً لإيمانويل بيسنييه رئيس مجلس إدارة الشركة

وجاء هذا القرار بعد تأكد تلوث منتجات الشركة من حليب الرضع ومنتجات غذائية أخرى بالسالمونيلا، عبر تحقيق نفذته وكالة حماية المستهلك الفرنسية، التي أجرت ما يزيد على ألفي عملية فحص لمنتجات الشركة حتى الآن.

من جانبه قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية لـ"المال" :الغرفة لم تتلق أية شكاوى ضد المنتجات التي تصنعها الشركة في السوق المصري.

وتعد من أبرز منتجات الشركة التى تنتجها في السوق المصري، هي مشروب زبادي لاكتيل، ورايب ، وجبنة بريزيدون"، وفقا لما نقل عن موقعها الرسمي.

وأضاف الجزايرلي: "ما سحبته شركة لاكتاليس الأم من منتج ألبان أطفال في الخارج هي لمنتج غير موجود في السوق المصري فلا يصنع أو ويوزع به".

وحذر رئيس الغرفة من أن تداول أنباء إعلامية عن تلك الأزمة سيتسبب في تأثر مبيعات الشركة محلياً وخارجياً واستثمارتها سلباً في السوق المصري أسوة بما حدث مؤخرا مع إحدى المصانع الغذائية الشهيرة

ولفت إلى أن شركة لاكتاليس -مصر تمتلك قرابة 7 إلى 8 مصانع، وتصنف ضمن أبرز مصدري منتجات الألبان للأسواق الخارجية، ويعمل بها قرابة 8 آلاف عامل.



