مكاسب لـ 4 بورصات عربية بقيادة السعودية وهبوط الدوحة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بصعود 4 بورصات بقيادة السعودية بنسب متواضعة وسط بوادر على اقتراب الرياض من استكمال حملتها على الفساد وهبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة التى هبطت هبوطا حادا بعد أن قالت الإمارات العربية المتحدة إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة هبط بأكثر من 2.5 % ليسجل 8947 نقطة بسبب موجة بيع مكثف للأسهم في النصف ساعة الأخيرة من جلسة التداول لينهي موجة صعود استمرت سبع جلسات.



ومع ذلك فقد قفز المؤشر 19 % من مستواه المنخفض في نوفمبر الماضى مع تركيز أنظار المستثمرين على توزيعات الأرباح وبيانات أظهرت أن الضرر الذي لحق باقتصاد قطر نتيجة مقاطعة دول عربية أخرى لها أقل مما كان متوقع ومن بين كبار الخاسرين هبط سعر سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 4.9 % بينما نزل سعر سهم شركة الخليج للمخازن 6.1 %.



وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.8 % لينزل إلى 15128 نقطة مع هبوط سعر سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في البلاد 1.8 % برغم أن المؤشر حقق الأسبوع الماضى مكاسب تجاوزت 3 %.



وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.5 % ليصل إلى 3496 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.4 % و لكن سعر سهم شركة ديار للتطوير الأصغر حجما زاد 1.2 % وكان الأكثر تداولا في السوق.



بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليسجل 5069 نقطة.



وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6 % ليصل إلى 7483 نقطة ليحقق أداء أفضل من مؤشرات بقية بورصات المنطقة و بعد أن صعد 1.4 % في الجلسة السابقة.



وارتفع سعر سهم مجموعة المملكة القابضة 2.7 % اليوم بعد أن قفز 7 % حينما أبلغ مسؤول سعودي رويترز أن رئيس مجلس إدارة الشركة ومالكها المحتجز الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية.



وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات، وهو من الأسهم القيادية بنسبة 2.6 % مدعوما بارتفاع أسعار النفط إلى حوالى 70 دولار للأوقية وقفز سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 9.1 % ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015 في أنشط تداول له منذ مايو الماضي.







وزاد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.4 % لينزل إلى 1324 نقطة.



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي بأكثر من 0.4 % ليتقدم إلى 4602 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند 6627 نقطة.

