وزير النقل يصدر تعليمات جديدة بشأن القطارات والكباري

وزير النقل

المال -خاص



عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بإعادة تأهيل وصيانة الكباري على خطوط السكك الحديدية



وناقش الوزير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة بخصوص هذه الكباري ونوعية الصيانة التي تتم بها.





وفي بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أن الهدف من هذا الاجتماع هو سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الخاصة بهذه الكباري لأنها تسبب في تهدئة سرعة القطارات على الكباري وبالتالي تحدث تأخيرات في زمن وصول القطارات



ولفت إلى أنه من حق الركاب أن يصل في الموعد المحدد وخاصة أن خطوط شبكة السكك الحديدية شهدت خلال الفترة الأخيرة انتظاما في مواعيد قيام القطارات



وناقش الوزير الاجراءات التي تقوم بها الهيئة بخصوص أعمال صيانة الكباري ونوعية الصيانة التى تتم



ولفت إلى أنه تم تحديد عدد ٧٥ كوبري معدني ضمن خطة الصيانة التي تقوم بها الهيئة وجارى العمل حاليا في عدد ٥ كباري لزيادة العمر الافتراضي للكوبرى حيث يتم عمل مراشمة (اعادة تأهيل) ويتم الاختبارات عن طريق جامعة القاهرة وعين شمس وهذه الكباري هي (كوبرى امبابة، كوبرى المرازيق ،كوبرى المنصورة (طلخا) وكوبرى إدفينا (خط البوصيلى رشيد) و كوبرى بنها



وأكد الوزير على تكثيف أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لسرعة الإنجاز و الاستمرار في إجراء الاختبارات التى تتم على الكباري وكذلك مراجعة الحالة الفنية لنفق الدلجمون و نفق شبرا (احمد بدوى) ووضع محدد للكبارى، و مراجعة حالة الانفاق الخرسانية وحالة القضبان على كباري النيل.

كما شدد على سرعة الانتهاء من نفق كوم امبو والانتهاء من كوبري بنها قبل شهر رمضان المبارك وكوبري امبابة خلال فترة الصيف







