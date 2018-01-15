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اقتصاد وأسواق
جميعة منتجي القصب تؤيد ضوابط زراعة المحصول
الإثنين 15 يناير 2018 07:49 م
القصب
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القصب
الصاوي أحمد
أيدت جمعية منتجي قصب السكر التابعة لـ"الزراعة " قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة لتحديد مدة بقاء القصب في الأرض لمدة 4 خلفات بالإضافة إلي الغرس الرئيسي بأنه في صالح المزارع ،ويتم تطبيقه علي أرض الواقع من المزارعين مع وجود بعض الاستثناءات التي يفضل فيها المزارع بقاء المحصول بعد هذه المدة نتيجة ارتفاع التكاليف الزراعة الجديدة للمحصول .
وأكد رشدي أبو الوفا رئيس الجمعية في تصريح لـ"المال " أن إنتاجية القصب في مصر كمتوسط هي 40 طن للفدان ،بما يعني أن انتاجية الفدان بعد هذه المدة تنخفض إلي 30 طنا فقط في المتوسط بما يمثل إهدارا لوحدتي الأرض والمياه في مصر .
وأصدر الدكتور عبد المنعم البنا- اليوم - وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2018، لتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر، وذلك للحفاظ على الإنتاجية ومنع تدهورها، في حال ترك خلفات أكثر من ذلك، لافتاً الى انه سيتم تقديم دعماً عينياً يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.
ووافقه الرأي حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين ،الذي وصف القرار الوزاري الجديد بأنه يساهم في زيادة إنتاجية الفدان وفي النهاية يحقق المصلحة العامة ،لأنه في حالة الالتزام بالمدة المحددة لزراعة القصب وبقاءه في الأرض ترتفع إنتاجية الفدان ويزيد دخل المزارع .
وتبلغ مساحة قصب السكر في مصر نحو 300 ألف فدان تنتج مليون طن قصب سكر سنويا ،فضلا عن 1.4 مليون طن من سكر البنجر ،800ألف طن سكر مستورد ليصل الاستهلاك السنوي في مصر لـ3.2 مليون طن .
ولفت عبد الرحمن إلى أن قضية تسعير قصب السكر هي من يعول عليها المزارع وليس مدة بقاء المحصول في الأرض ،حيث يجب أن يتم اعلان سعر يرضي جميع المزارعين ،نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة التي وصلت لـ22 ألف جنيه لمدة عام كامل بينما ينتج الفدان 40 طنا بسعر 700 جنيه وبعائد 28 ألف جنيه فقط في الوقت الذي من الممكن أن يتم زراعة محصولين أو 3 خلال تلك الفترة .
وأوضح عبد الرحمن أن وزارة الزراعة لها دور كبير في سرعة استنباط سلاسلات جديدة للقصب حيث من الممكن أن تحقق الأصناف الجديدة التي تسعي وزارة الزراعة في اعتمادها نحو 200 كيلو سكر في الطن الواحد بدلا من 120 كيلو فقط حاليا .
أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان له اليوم ، حرص الوزارة على رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة من وحدة المساحة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد البيئية الزراعية المصرية.
وشدد البنا على انه سيتم إزالة خلفات القصب المتجاوزة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وذلك حفاظاً على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية، فضلاً عن صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة.
وأوضح وزير الزراعة ان تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على محصول القصب، وزيادة انتاجية الفدان مما يزيد من دخل المزارع من جهة وزيادة الاستفادة من وحدة المياه وزيادة الانتاج المحلي من السكر من نفس المساحة.
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