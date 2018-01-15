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سيـــاســة
شكري يبحث مع خارجية النواب مجالات التعاون
الإثنين 15 يناير 2018 07:44 م
سامح شكري وطارق رضوان
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سامح شكري وطارق رضوان
سمر السيد
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك في إطار التواصل الدائم بين وزارة الخارجية ومجلس النواب حول أبرز قضايا السياسة الخارجية المطروحة على أجندة المجلس، وفق بيان.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن اللقاء تناول بحث مجالات التعاون بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فضلاً عن أبرز قضايا السياسة الخارجية.
وحرص الوزير شكري على استعراض الموقف المصري تجاه تلك القضايا. كما ثمن وزير الخارجية الدور الوطني الهام الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب لشرح الأوضاع في مصر، ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، خلال اتصالاتهم مع أقرانهم من أعضاء البرلمانات في مختلف الدول.
وأضاف أبو زيد، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف الزيارات المتبادلة بين سفراء وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لشرح مواقف مصر تجاه الموضوعات المتصلة بالسياسة الخارجية، فضلا عن ترتيب الزيارة القادمة للسيد وزير الخارجية للجان البرلمان المعنية بالموضوعات المرتبطة بالسياسة الخارجية.
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